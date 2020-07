Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat ihre Ermittlungen im Fall des unerklärlich hohen Wasserverlustes in der Gemeinde Sipplingen eingestellt. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt, sei es „aufgrund der Ausstattung und Struktur des historisch gewachsenen Netzes, bei dem auch Leitungsverläufe teilweise nicht exakt nachvollzogen werden können, nicht möglich, Bereiche exzessiver Wasserentnahme einzugrenzen“. Auch hätte sich während des Zeitraumes, in dem der zuständige Kriminalbeamte aus Ravensburg ermittelt habe, „keine Hinweise auf eine solche (exzessive, Ergänzung Redaktion) Wasserentnahme durch eine einzelne Person/einen einzelnen Betrieb ergeben.“ Aus diesem Grund bestehen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keine „weiteren Ermittlungsansätze“.

Bodensee-Wasserversorgung meldet Wasserverlust seit vier Jahren

Viele Jahre lang hatte die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) immer erneut feststellen müssen, dass sehr viel mehr Wasser in das Gemeindenetz floss, als von Sipplingen an den Wasseruhren erfasst und bezahlt wurde. Im Jahr 2019 allein lieferte die BWV an den Hochbehälter der Gemeinde 178 411 Kubikmeter Wasser, an den Wasseruhren des Dorfes wurden aber nur 112 573 Kubikmeter registriert. Verlust: 65 838 Kubikmeter. Bürgermeister Oliver Gortat hatte daraufhin eine Generalinspektion des Netzes beauftragt und dabei zahlreiche, teils großflächige Schadstellen ausbessern lassen. Dennoch flossen weiterhin rund 10 000 Kubikmeter Wasser mehr in den Hochbehälter, als an den Wasseruhren der Haushalte erfasst werden konnten. Und weiterhin ging, wenn der SÜDKURIER über das Thema Wasserverlust berichtete, der Wasserverbrauch sofort schlagartig zurück.

Im neuen Hochbehälter auch neue Messtechnik

Sipplingen plant gegenwärtig, den alten durch einen neuen Hochbehälter zu ersetzen. In diesem Zusammenhang schreibt Roth in seiner Mail an den SÜDKURIER der „Erwartung (des ermittelnden Beamten und der Einschätzung der fachlich Beteiligten) eine gewisse Plausibilität“ zu, dass „die Einrichtung des neuen Hochbehälters weitere Klarheit bringen könnte, zumal im Zuge des Austausches, so der Wassermeister der BWV, auch die Messtechnik ersetzt werde.“

Anbindung an das Wassernetz wird besser gelöst

Bürgermeister Oliver Gortat kommentierte auf Rückfrage des SÜDKURIER: „Der Umkehrschluss, dass die bestehende Messtechnik fehlerhaft ist, kann nicht gemacht werden... Die im neuen Hochbehälter geplanten Wasserzähler entsprechen der Messgenauigkeit der jetzigen Zähler.“ Allerdings werde die Anbindung in das Wassernetz bei dem neuen Behälter leitungstechnisch besser gelöst. Es gäbe fortan „keine Verbindung der Behälterkammern über das Ortsnetz nach dem Zähler, wie beim jetzigen Behälter Stich. Daraus ergebe sich eine bessere Auswertbarkeit der Messwerte über die Zeit ohne Störgrößen wie Behälterstände.“ Auf die entscheidende Messung des Gesamtverbrauchs habe dies aber keinen Einfluss.

Den Wasserverlusten auf der Spur: Im Sommer 2019 untersuchen Mitarbeiter der Bodensee-Wasserversorgung das gesamte Rohrnetz Sipplingens auf Lecks. | Bild: Schnurr, Michael