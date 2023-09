Sipplingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: BodenseekreisFläche in Hektar: 427 HektarBevölkerung: 2189Einwohner pro km2: 512Einpendler: 232Auspendler: 831Altersdurchschnitt: 47,6Bildung: Grundschule (1) mit NachmittagsbetreuungWie lebt es sich in