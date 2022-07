Gut drei Monate sind vergangen, seit das Sipplinger Seniorenstüble im ehemaligen Bahnhofsgebäude seine Arbeit aufgenommen hat. Dem Engagement war ein jahrelanger, teils zäher Kampf um das dörfliche Betreuungsangebot für betagte Senioren mit Pflegebedarf vorangegangen. Vor allem die damalige Vorsitzende der Bürgerselbsthilfe Sipplingen, Jolande Schirmeister, und die Gemeinderätin (Freie Wähler) und examinierten Altenpflegerin Caroline Fruchtzweig hatten bei dem Projekt nicht locker gelassen. Im März gab der Gemeinderat dann grünes Licht für die Nutzung des seit 2019 größten leer stehenden Raumes im Bahnhofsgebäude.

Im April kamen erstmals acht Frauen mit unterschiedlichem Pflegegrad und unterschiedlichen Alters im Seniorenstüble zusammen. Das Projekt wird von der Bürgerselbsthilfe getragen, die Senioren zahlen 25 Euro für die Teilnahme an dem Treffen, die sie aber – sollten sie nicht schon den Pflegesatz anderweitig in Anspruch nehmen – von der Pflegegeldkasse zurückerstattet bekommen können.

„Wir wussten damals nicht, was auf uns zukommt“, berichtet Caroline Fruchtzweig im SÜDKURIER-Gespräch. „Wer meldet sich an, auf welche Anforderungen müssen wir uns einstellen?“ Sie habe deshalb beim ersten Zusammentreffen alle Seniorinnen – „bislang sind es nur Frauen, die zu uns kommen“ – gebeten, ein Tischkärtchen von sich zu fertigen, das nun immer im Einsatz sei. „In der Art und Weise, wie sie die Kärtchen fertigten, konnten wir erkennen, welchen Unterstützungsbedarf die Einzelne hat“, sagt sie.

Acht Frauen trafen sich damals im Seniorenstüble, das ist angesichts der Möglichkeiten die Obergrenze der zu betreuenden Menschen. „Wir haben hier unterschiedliche Grade von Demenz oder auch von körperlicher Beeinträchtigung“, sagt die examinierte Altenpflegerin. Gegenwärtig seien allerdings nur sechs Frauen regelmäßig da, eine Betreute sei ins Altenpflegeheim gegangen und eine andere gegenwärtig in der Kurzzeitpflege. „Wir bemühen uns deshalb um weitere Gäste“, so Fruchtzweig.

Regelmäßig stehen bestimmte Aktivitäten im Mittelpunkt eines Nachmittags. So kommt ein Musiker, der mit den Senioren zusammen musiziert, ein anders Mal geht es um Ernährung: „Auch hoch demente Personen beteiligen sich gerne daran, Gemüse oder Obst zu schnippeln, und wir können uns ein leckeres Gericht zubereiten“, erzählt Fruchtzweig. Außerdem gibt es regelmäßig ein Sportangebot und Handarbeiten.

Unterstützt wird Carolin Fruchtzweig unter anderem von Charlotte Schirmeister oder Jolande Schirmeister und von Angehörigen. So zum Beispiel Luzia Thum, deren Schwiegermutter von Beginn an dabei ist. Sie ist sehr zufrieden mit dem Seniorenstüble: „Meine Schwiegermutter kann ihren sozialen Kontakte im Dorf pflegen, sie trifft Freundinnen und beim gemeinsamen Singen oder auch im Austausch kommen Erinnerungen zurück. Das sind Begriffspunkte, die ihr helfen und sie lebendiger machen“, sagt sie.

Apropos Unterstützung: „Wir haben noch nie einen Kuchen selbst backen müssen“, berichtet Caroline Fruchtzweig erfreut. „Immer bringt irgendjemand Kuchen mit.“ So kann nach einem ersten Begrüßen, Singen und Erzählen in gemütlicher Runde Kaffee getrunken werden, bevor es zu einem besonderen Angebot des jeweiligen Tages geht.

Der Bahnhof in Sipplingen ist durch das Seniorenstüble wieder belebt worden. Sylvia Fritz, Leiterin des Bereichs Touristik und Kultur, deren Büro sich im Bahnhof befindet, freut sich sehr über das Seniorenstüble. Sie kann sich vorstellen, die Räumlichkeiten auch für andere Aktivitäten zu nutzen. Erste Gespräche mit Initiatoren des Netzwerkes „Sipplinge – mach noche“, die das Vorhaben gerne unterstützen, haben bereits stattgefunden. In welchem Rahmen diese Zusammenarbeit allerdings stattfinden kann, ist gegenwärtig noch offen.

Bürgerbahnhof als erfolgreiches Konzept

Vor zehn Jahren wurde die Bürgerselbsthilfe Sipplingen unter dem Vorsitz von Jolande Schirmeister gegründet. Im Dezember wurde Joachim Scholz zum Vorsitzenden gewählt.

Herr Scholz, die Bürgerselbsthilfe bietet ihr Seniorenstüble in dem früheren Bahnhof von Sipplingen an. Was spricht für diesen Ort?

„Mittendrin, statt irgendwo am Rand“, ist die Devise für unser soziales Engagement. Wo besser gelingt Teilhabe an der Gemeinschaft?

Sie sprechen vom Bürgerbahnhof. Warum?

Sipplingen ist nicht die einzige Gemeinde, die einen Bahnhof gekauft hat. Ihn für bürgerschaftliches Engagement zur Verfügung zu stellen, ist ein weit verbreitetes und erfolgreiches Konzept.

Welche Perspektiven verbinden Sie mit dem Bahnhof?

Die Zusammenarbeit mit der Leiterin des Fachbereichs Kultur und Tourismus, Frau Fritz, führt zu Synergieeffekten. Das betrifft Ideen, wie wir den Bürgerbahnhof stärker als Veranstaltungsort für kulturelle Kleinformate nutzen können.

Das Seniorenstüble wird von Sipplinger Bürgern ehrenamtlich betrieben. Welche Bedeutung messen Sie dem bürgerschaftlichen Engagement bei?

Da Angebote im fortgeschrittenen Seniorenalter nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehören, gelingt eine Refinanzierung nur durch Leistungen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements. Dafür stellen sich unsere Vereinsmitglieder zur Verfügung. Das ist im besten Sinne eine „Freiwilligenleistung“.