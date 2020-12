Eine ausreichende, aber auszubauende Personalstärke und eine mangelhafte Tagesverfügbarkeit: Das kennzeichnet derzeit die Freiwillige Feuerwehr Sipplingen, deren Sachstandbericht von Kommandant Mike Erdenberger der Gemeinderat zu Kenntnis nahm. Darüber hinaus verabschiedete das Gremium den ersten Feuerwehrbedarfsplan. Dieser soll es ermöglichen, eine den gemeindespezifischen Risiken entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. „Unsere Feuerwehr ist im Grundsatz gut und sicher ausgestattet. Wir können uns in Sicherheit wiegen“, fasste Bürgermeister Oliver Gortat zusammen.

Vorgestellt hatte das Zahlenwerk Sven Volk von der Firma gtv-Rettungsingenieure aus Immenstaad, die im Auftrag der Gemeinde den Plan erstellt hatte. Seinen Darstellungen zufolge wird die Bedarfsplanung benötigt, um die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr zu bewerten und um die Frage zu beantworten, wie viel Feuerwehr die Gemeinde brauche. „Der Feuerwehrbedarfsplan bildet einen Abgleich zwischen Ist- und Sollzustand“, so Volk. Die Ausbildung der Sipplinger Wehr bewertete er als „gut“, die Personalstärke als „grundsätzlich gut“. Allerdings sei die Tagesverfügbarkeit wie bei fast allen Freiwilligen Feuerwehren heutzutage alles andere als optimal, insbesondere zwischen 10 bis 14 Uhr.

Maßnahmen, um Mitglieder langfristig zu halten

Sein Rat zu derer Verbesserung: Zum einen eine allgemeine Mitgliederwerbung, zum anderen mehr Frauen, Personen mit Migrationshintergrund und Angestellte der Gemeindeverwaltung in die Feuerwehr zu integrieren. Außerdem gelte es Maßnahmen zu entwickeln, um Mitglieder langfristig zu halten. Auch am Feuerwehrhaus gebe es das ein oder andere Manko. Volk nannte unter anderem eine fehlende Abtrennung zwischen Umkleidebereich und Fahrzeugplatz, das Umziehen der Einsatzkräfte direkt hinter den Einsatzwagen und die fehlende Duschmöglichkeit für weibliche Einsatzkräfte nach einem Einsatz. Gortat sagte, dass diesbezüglich „an der ein oder anderen Stelle bauliche Nachverbesserungen“ vonnöten seien.

Bild: Kleinstück, Holger

Kommandant Mike Erdenberger schlug in Bezug auf die Mitglieder in die gleiche Kerbe: Frauen seien deutlich unterrepräsentiert, man verfüge „eigentlich über genug“ Mitglieder, die aber tagsüber nicht verfügbar seien, da viele nicht im Ort arbeiteten. Bei den bisherigen 24 Einsätzen sei zum Glück kein großer Personaleinsatz erforderlich gewesen. Neben 26 Atemschutzträgern und 13 Maschinisten verfüge man über drei Ausbilder auf Kreisebene.

Parkplatzsituation bremst Feuerwehrfahrzeuge aus

In Bezug auf die gerade in den Sommermonaten in Sipplingen herrschende Parkplatzsituation sagte er: „Wir können uns nicht leisten, bei der Anfahrt ausgebremst zu werden. Die Straßen sind einfach dicht, wir haben wenig Ausweichmöglichkeiten.“ Dadurch werde die geforderte Eintreffzeit verzögert. Eine Fahrzeugbeschaffung eile nicht, rechnerisch sei das erst 2032 erforderlich. Da aufgrund von Corona in diesem Jahr viele Lehrgänge ausgefallen seien, müsse man im kommenden Jahr „massiv“ Aus- und Fortbildungen wahrnehmen, so Erdenberger. „Wir sind aber nach wie vor voll einsatzfähig.“ Gemeinderat Clemens Beirer (CDU) bedauerte, dass so wenig Bürgerinnen und Bürger Interesse an der Feuerwehr hätten, „obwohl doch diese in der Bevölkerung akzeptiert ist“. Das Ratsgremium verabschiedete schließlich den Feuerwehrbedarfsplan, der in fünf Jahren fortzuschreiben ist.