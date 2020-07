„Reinkommen, Platz nehmen und zuhören. Die Hörspielkirche ist auch in diesem besonderen Jahr ein attraktives Format, das Menschen aus nah und fern einlädt.“ Der evangelische Pfarrer Matthias Sehmsdorf freut sich, dass trotz Corona „ein tolles Programm für junge und jung gebliebene Menschen zustande gekommen“ sei. Man habe überlegt, ob man die Hörspielkirche in diesem Jahr überhaupt gestalten könne. „Dann haben wir aber gemerkt, dass gerade die Hörspielkirche noch das Leichteste ist. Sie funktioniert mit und ohne Corona„, sagt der Pfarrer.

Angebot stieß bei Premiere 2012 auf gute Resonanz

2012 erstmals ausgerichtet, stieß die mehrwöchige Veranstaltungsreihe in der evangelischen Jakobuskirche meist auf gute Resonanz. Das soll auch in diesem Jahr so sein: Vom morgigen Sonntag bis Sonntag, 6. September haben Besucher von Montag bis Freitag die Möglichkeit, den unterschiedlichsten Hörspielen im Kirchenraum zu lauschen.

Tourismuschefin Sylvia Fritz (von links), Pfarrer Matthias Sehmsdorf und Carolyn Trittel, Leiterin des Arbeitskreises, freuen sich auf die achte Saison der Hörspielkirche Sipplingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Geschichten für kleine und große Zuhörer wechseln sich ab

Im Programm wechseln sich Kindergeschichten, Erzählungen, Krimis oder Mundartgeschichten ab. Auch Sonderveranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder Hörspielgottesdienste gehören zu den Höhepunkten im Programm. Auftakt ist am morgigen Sonntag um 10.45 Uhr mit einem Hörspielgottesdienst. Jede Woche finden dann Kinder- und Jugendhörspiele um 17 Uhr sowie Hörspiele für Erwachsene um 19 Uhr statt. Das Hörspielprogramm wiederholt sich alle zwei Wochen.

Zahl auf maximal 30 Zuhörer beschränkt

Im Prinzip ist alles wie gehabt, nur dass das Schutzkonzept in Bezug auf Corona umgesetzt wird. Sprich: Maximal 30 Besucher dürfen den Hörspielen im Inneren der Kirche lauschen. Bei schönem Wetter werden Gottesdienst und Sonderveranstaltung per Lautsprecher nach draußen übertragen. Anmeldungen sind nicht erforderlich, es sei denn, es handelt sich um Gruppen ab zehn Personen.

Hörspielredaktion von SWR 2 wieder Partner der Veranstaltung

Die Jakobuskirche ist nach der Feldsteinkirche beim Müritz-Nationalpark in Mecklenburg die zweite Kirche in Deutschland, in der Hörspiele aufgeführt werden. Projektträger ist die evangelische Kirchengemeinde Bodman-Ludwigshafen. Medien- und Veranstaltungspartner ist wie bisher die Hörspielredaktion des Radiosenders SWR 2. Die Hörspielkirche wurde in den ersten drei Jahren aus Projektmitteln der evangelischen Landeskirche in Baden bezuschusst. Jetzt trägt die Gemeinde Sipplingen einen Teil der Kosten; dazu kommen Spenden, Sponsoren, Hörspielpaten und Mittel der Landeskirche. Viele engagierte Mitarbeiter begleiten das Projekt ehrenamtlich.

Wetterunabhängiges Angebot für die Sommerferien

„Ganz Ohr sein und Kino im Kopf erleben“, drückt es das Team um Matthias Sehmsdorf und Organisatorin Carolyn Trittel aus. Sie sehen die Hörspielkirche als attraktives kulturelles, wetterunabhängiges und niederschwelliges kirchliches Angebot zur Freizeitgestaltung in den Sommerferien. Aus touristischer Sicht ist die Hörspielkirche laut Tourismus-Chefin Sylvia Fritz ein Alleinstellungsmerkmal mit positiver Wirkung für Sipplingen.

Veranstalter freuen sich, dass es mit der Hörspielkirche trotz Corona klappt

Die Veranstaltungsreihe biete täglich abwechslungsreiches Programm für Einheimische und Urlaubsgäste, das sich auch perfekt als Schlechtwetterprogramm für Jung und Alt eigne. „Coronabedingt wurden in diesem Jahr viele Veranstaltungen abgesagt“, bedauert Silvia Fritz. „Umso mehr freue ich mich, dass es mit der Umsetzung der Hörspielkirche trotzdem geklappt hat.“

Informationen im Internet:

www.hoerspielkirche-sipplingen.de