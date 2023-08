Die Schule beabsichtigt, zwei Bahnen statt einer in der Bodensee-Therme Überlingen zu nutzen. Das soll aber nicht mit Beginn des kommenden Schuljahres umgesetzt werden, sondern erst 2024, wenn die Sanierung der Turn- und Festhalle startet. Ein Busunternehmer soll Kinder und Betreuer für je 200 Euro pro Fahrt zum Zielort bringen. Der Gemeinderat stimmte dem Angebot über zwei Bahnen zum Preis von 4550 Euro zu und beauftragte die Verwaltung, Kontakte mit der Therme aufzunehmen, um diese Bahnen für das Schulhalbjahr 2024 zu mieten.

Im Juni hatte das Ratsgremium beschlossen, dass es künftig erstmals für alle Schulkinder in Sipplingen Schwimmunterricht geben soll. Als Betreuer sind zwei Lehrkräfte, zwei Helfer der DRLG-Ortsgruppe Sipplingen und zwei Eltern vorgesehen. Wie Sabrina Girrbach, Fachbereichsleitung Finanzen, informierte, handelt es sich beim Schwimmen um ein Zusatzangebot der Gemeinde während der Zeit der Schließung der Turnhalle voraussichtlich ab Februar kommendes Jahr. Eine weitere Möglichkeit sei, den Sportunterricht in einer Turnhalle der Nachbargemeinde abzuhalten, so die Kämmerin.

Die Schule hat mittlerweile den Antrag auf Nutzung von zwei Bahnen gestellt. Bisher war einem Budget von 3420 Euro zugestimmt worden, dieses erhöht sich durch eine zusätzliche Bahn auf 4550 Euro. Die Verwaltung hat noch eine Reduktion des Preises von ehemals 45 auf 35 Euro pro Bahn erreichen können. „Zwei Bahnen sind auf jeden Fall besser“, fand Thomas Biller (FW).

Auch hat die Schulleitung beantragt, statt des bisher zugestimmten kostengünstigeren ÖPNV aus pädagogischen Gründen ein Busunternehmen zu beauftragen. Bewilligt worden sei bisher ein Budget von 4100 Euro. Bei angenommenen 58 Tagen Nutzung komme man auf 11.600 Euro. Das werde sich jedoch reduzieren. Denn Günther Völk (CDU) merkte an, der Schwimmunterricht sollte erst mit Beginn der Hallensanierung im Februar 2024 und nicht zu Schuljahresbeginn starten. Das befürwortete der Rat bei drei Gegenstimmen.