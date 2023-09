Die Burkhard-von-Hohenfelsschule erhält einen zusätzlichen Raum zur Einrichtung einer Vorbereitungsklasse (VKL). Laut Gemeinderatsbeschluss wird der Schule der Raum zunächst für das kommende Schuljahr zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich voraussichtlich um das ehemalige Büro des Bürgermeisters, das Oliver Gortat zu Zeiten der Rathausrenovierung bezogen hatte und das bislang vom Seniorenstüble genutzt wurde. Sollte der Bedarf weiterhin bestehen, wird eine Verlängerung für die Vorbereitungsklasse (VKL) in Aussicht gestellt. Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen werden an allgemeinbildenden Schulen in solchen Klassen auf die Integration in den Regelunterricht vorbereitet.

Laut Christoph Huber, Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung in Sipplingen, hatte Rektorin Nadja Wintermeyer Anfang 2023 darum gebeten, für die Einrichtung einer VKL-Klasse einen zusätzlichen Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen. Sie hatte dabei das Übergangsbüro des Bürgermeisters genannt. Ein Raum, in dem zu der Zeit die Bürgerselbsthilfe übergangsweise für die Dauer des Umbaus der Touristinformation untergebracht worden sei. Die Verwaltung habe daraufhin einen anderen Raum, befristet bis zum Ende dieses Schuljahres, angeboten. Das habe die Schule mit dem Hinweis abgelehnt, den Raum längerfristig zu benötigen. Huber wies darauf in, dass der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung Anfang März dieses Jahres die grundsätzlich angestrebte Vermietung der Räume zurückgestellt hatte, bis die Frage einer möglichen Erweiterung des Kindergartens geklärt sei.

Laut Huber ist die Verwirklichung einer zusätzlichen vierten Gruppe für das Kinderhaus „Kleine Raupe“ auch ohne das ehemalige Büro des Rathauschefs möglich. Die Bürgerselbsthilfe werde vermutlich im September in die Räume der Touristinformation zurückkehren können, sodass dann das Übergangsbüro des Bürgermeisters als Raum für die VKL zur Verfügung stünde.