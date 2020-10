Sipplingen – Es ist vollbracht: Nach rund dreijähriger Bauzeit ist die Sanierung des Rathauses abgeschlossen. „Das neue Rathaus ist unser neues Juwel von Sipplingen und stellt die Kombination zwischen Historie und Moderne dar. Es ist somit ein klares Statement, in welche Richtung sich die Gemeinde Sipplingen aufgemacht hat“, sagt Bürgermeister Oliver Gortat. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 4¦295¦000 Euro brutto. Darin enthalten sind die Sanierung des Rathauses und Rathauskellers, neue Möblierung (78¦519 Euro), Medientechnik (44¦825 Euro), Baunebenkosten sowie Außenanlage im Bereich des neuen Haupteinganges (rund 120¦000¦Euro). Demgegenüber stehen rund 2¦515¦080¦Euro Fördergelder (Landessanierungsprogramm, Denkmalpflege und Ausgleichsstock). Dies bedeutet, dass rund 1¦779¦920¦Euro von Seiten der Gemeinde getragen werden.

Bereits im September 2012 war dem Gemeinderat klar, das etwas getan werden muss. „Das Rathausgebäude ist uns sehr lieb und teuer. Wir sind verpflichtet, uns dem Gebäude zu widmen“, sagte der seinerzeitige Bürgermeister Anselm Neher. Im Oktober drei Jahre später gab er zu: „Es braucht Mut dazu, dieses große Vorhaben anzugehen.“ Die im Sommer 2017 begonnenen Sanierungsarbeiten sollten ursprünglich nur rund zwei Jahre dauern, doch verzögerte sich die Bauzeit infolge verschiedener Umstände. So nahm zum einen der Abstimmungsprozess mit dem Landesdenkmalamt Zeit in Anspruch, zum anderen wurden immer mehr Schäden und gravierende statische Mängel festgestellt, weshalb zusätzliche Arbeiten unvermeidlich waren. Viele Schäden wurden erst offenbar, nachdem der Putz abgeschlagen und Zimmerdecken heruntergenommen worden waren.

Im Frühjahr 2017 zog das Rathausteam in die Burkhard-von-Hohenfels-Schule um. Ursprünglich wollte das Rathausteam um den damaligen Bürgermeister Anselm Neher im Gebäude bleiben. Die Untersuchungen hatten aber ergeben, dass dies nicht in Betracht kam. Eine vorübergehende Unterbringung in Containern wurde aus Kostengründen verworfen, ebenso diejenige im ehemaligen Bahnhof.

Im oberen Dachgeschoss sind aufgrund des einst undichten Dachs oder infolge von Schädlingsbefall in Mitleidenschaft geratenes Holz an Wänden und Deckenbalken ausgewechselt und erneuert worden. „Insgesamt befand sich der Dachstuhl in relativ gutem Zustand“, sagte Architekt Nils Kolberg im Mai 2018. Die drei Büros im Obergeschoss, wie dasjenige von Gortat, werden als solche wieder genutzt. Unter anderem wurden hier die Fenster neu gemacht, da hier mehr Feuchtigkeit, als es eigentlich sein sollte, eingedrungen war. Der größte Teil der Verwaltung ist ins Erdgeschoss umgezogen, um bürgernah und barrierefrei erreichbar zu sein. Deshalb war eine interne Erschließung mittels einer neuen Treppe erforderlich. Das Treppenhaus ist mit zwei neuen Treppen versehen worden, damit vom Erdgeschoss die Obergeschosse durchgehend verbunden werden – zusätzlich zum Aufzug. Ein zweiter Fluchtweg führt jetzt aus dem Bürgersaal über das Erdgeschoss nach außen.

Im Erdgeschoss, dem Bereich der ehemaligen Arztpraxis, wurden in mehreren Abschnitten insbesondere alte, fast vollständig zerstörte Eichenbalken erneuert. Hier sind der Empfangsbereich mit Bürgerbüro, Ordnungsamt, Gemeindekasse und Kämmererbüro sowie barrierefreiem WC und der Aufzug zum Obergeschoss entstanden. Änderungen hat es auch beim Keller geben, dessen vorderer Bereich bislang nur zur Fastnacht oder Dorffest geöffnet war. Der Raum steht jetzt vollständig für gelegentliche Veranstaltungen zur Verfügung. Zudem soll der Rathausplatz unterjährig belebt werden.

