Im Oktober des Vorjahres war von 771 000 Euro die Rede, die im Haushaltsplan 2021 enthalten sind. Auf die Gemeinde sollten abzüglich Förderung aus dem Landessanierungsprogramm 525 300 Euro entfallen. Jetzt sollen Einsparpotenziale für die einzelnen Bereiche ermittelt, die Bieterfrist verlängert und die Positionen in der kommenden Gemeinderatssitzung erneut besprochen werden.

Kämmerin Sabrina Girrbach zufolge haben die Ausschreibungen Gesamtkosten von 1 045 128 Euro ergeben, Mehrkosten von 274 128 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Ein erhöhter Zuschuss sei nicht abrufbar. Sie schlug vor, die Sanierung des Haus des Gastes (200 000 Euro) und des kommunalen Gebäudes Rathausstraße 6 (405 000 Euro) zu schieben, die Mehrkosten als überplanmäßige Auszahlung zu genehmigen und den Bausparvertrag, der für die Finanzplanung als Auszahlung 2024 vorgesehen ist, aufzulösen. Das alles stieß jedoch auf Kritik im Rat.

Ein wenig schmuddelig: Auch die Rathausstraße soll ein neues Gesicht erhalten | Bild: Kleinstück, Holger

Laut dem zuständigen Ingenieurbüro Reckmann aus Owingen seien die Mehrkosten insbesondere aufgrund des vorhandenen Bodens zurückzuführen, der gemäß einem Gutachten nur noch bedingt eingebracht werden könne. Der Boden sei teilweise belastet, müsse abgefahren werden, weshalb zusätzliche, noch nicht absehbare Deponiekosten entstünden. „Das wussten wir damals schlichtweg noch nicht“, hieß es in Bezug auf Herbst vorigen Jahres, als noch kein Bohrgutachten vorgelegen habe. Zu den Mehrkosten trügen aber auch das enge Baufeld und die geplante Fertigstellung bis Fronleichnam bei.

Clemens Beirer ist „geschockt“ ob der Mehrkosten

Clemens Beirer (CDU) zeigte sich „geschockt“ ob der Mehrkosten. Die Enge der Baustelle und auch die Pflasterung im Verbund seien den Planern bekannt gewesen und hätten bei der Kostenerhebung berücksichtigt werden müssen. Der Untergrund habe bisher gut getragen, sogar über Jahrzehnte hinweg. Fronleichnam werde aufgrund der Pandemie sicherlich nicht so gefeiert werden können, „wie wir uns das wünschen, aus diesem Grund sehen wir eine Fertigstellung zu diesem Termin nicht als unbedingtes Ziel“. Zudem kritisierte er, dass fast die Hälfte der Kosten für die Pflasterung anfielen. Dem Rat sei gesagt worden, dass eine Pflasterung nicht teurer sei als ein Pflasterstreifen und eine Teerung.

Beirer schlug eine Kostendeckelung auf 771 000 Euro brutto zu, „ansonsten können wir dieser Ausschreibung nicht zustimmen“. Beirer: „Die aktuelle Haushaltslage und die in den kommenden vier Jahren zu erwartende Verschuldung lässt uns keine andere Möglichkeit.“ Er bemängelte außerdem die „nicht transparente“ Kommunikation im Vorfeld der Ausschreibung, der Gemeinderat hätte über die geänderten Sachverhalte und die zu erwartenden Mehrkosten informiert werden müssen, so Beirer.

Auch Günther Völk (CDU) nahm Anstoß an den hohen Mehrkosten, der den Kostenrahmen für die Gemeinde bereits um mehr als 50 Prozent überschreite. Dass jetzt aufgrund der festgestellter Bodenbelastungen aller Aushub zwischengelagert und verprobt werden soll, lege für ihn den Schluss nahe, „dass noch weitere erhebliche Mehrkosten dazu kommen könnten, da völlig offen ist, was bei dieser Beprobung festgestellt und welche zusätzlichen Kosten dies auslösen würde“, teilte er dem SÜDKURIER auf Anfrage mit. Er sehe derzeit daher zum einen keine klare Kalkulationsgrundlage ohne verlässliche Abschätzung möglicher Mehrkosten. „Zum anderen sprengen schon die aus der Ausschreibung resultierenden Mehrkosten den finanziellen Rahmen der Gemeinde im Hinblick auf weitere beabsichtigte Investitionen.“

Elisabeth Lohrer: „Das Geld ist aber einfach nicht vorhanden. Punkt.“

Befremdlich pfand er außerdem, dass der Gemeinderat erstmals nach der Ausschreibung über die festgestellten Bodenbelastungen informiert worden sei, obwohl sich diese Position nach Auskunft des Architekten im Ausschreibungsergebnis mit rund 160 000 Euro zusätzliche Kosten niedergeschlagen habe. Dabei sei mit den Bodenuntersuchungen bereits zum Zeitpunkt der damaligen Beratung im Gemeinderat begonnen worden. Völk: „Das Ergebnis dürfte also schon länger vorgelegen haben, wenn es bereits in das Ausschreibungsergebnis eingeflossen ist.“ Seine Kollegin Elisabeth Lohrer (CSU) brachte es kurz auf den Punkt: „Das was der Boden mehr kostet, muss an anderer Stelle gespart werden. Das Geld ist aber einfach nicht vorhanden. Punkt.“