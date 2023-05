Sipplingen will sein Angebot für Kinder erweitern. Noch in diesem Sommer soll auf dem Sipplinger Gemeindegebiet ein Kinder-Erlebnispfad entstehen. Damit soll ein Traum in Erfüllung gehen, den die Leiterin des Fachbereichs Touristik, Silvia Fritz, seit 2017 verfolgt. Nun setzen Sipplinger Handwerker ihre Idee in die Tat um. „Wir wollen eine zusätzliche Attraktion schaffen und unseren Gästen, aber auch Einheimischen eine Alternative zum Aufenthalt am Seeufer bieten“, sagt Fritz.

Silvia Fritz, Gemeinde Sipplingen: „Wir wollen eine zusätzliche Attraktion schaffen und unseren Gästen, aber auch Einheimischen eine Alternative zum Aufenthalt am Seeufer bieten.“ | Bild: Schnurr, Michael

Stationen sollen nicht zu weit voneinander entfernt sein

Der Kinder-Erlebnispfad wird gegenwärtig am Ortsrand im Gebiet des sogenannten Kastlers verwirklicht. Er ist als Rundwanderweg angelegt und wurde gemeinsam mit Eltern und dem Tourismus-Ausschuss entwickelt. „Den Eltern war es wichtig, dass die Stationen nicht zu weit voneinander entfernt liegen“, erzählt Silvia Fritz. „Jede Station liegt im Naturschutzgebiet und musste deshalb vom Fachleuten begutachtet und abgenommen werden“, schildert sie die aufwendigen Vorbereitungen. Für Revierförster Patrick Zaglauer sei dies aber auch ein willkommener Anlass gewesen, Groß und Klein, die auf dem Weg unterwegs sind, für den Naturschutz zu sensibilisieren.

Erster Versuch scheitert im Jahr 2017 an den Kosten

Der erste Versuch, den Kinder-Erlebnispfad auf den Weg zu bringen, scheiterte an den Kosten. „Wir haben uns 2017 Angebote von Firmen eingeholt und ganz schnell gesehen, dass wir uns das nicht leisten können“, sagt Silvia Fritz. Die Sipplinger Handwerker sprangen ein sowie die Sipplinger Kommunikationsfirma Bilateral. Sie entwarf ein Logo für den Kinder-Erlebnispfad, das seither sinnstiftend über dem Vorhaben schwebt: „Wir haben eine Blaumeise ausgewählt“, erzählt Silvia Fritz. Die Kinder des dörflichen Kindergartens hätten Vogelhäuschen bemalt, die entlang des Erlebnispfades aufgehängt wurden. „Das Häuschen am Einstieg wurde sofort von einem Blaumeisenpaar in Besitz genommen. Da war für uns klar, dass der Kinder-Erlebnispfad die Blaumeise als Paten bekommen sollte.“

Die Vogelhäuschen finden sich am Weg von der Morgengasse zum Premiumwanderweg und bilden den Beginn des zukünftigen Rundwanderweges Kinder-Erlebnispfad der Gemeinde Sipplingen. | Bild: Schnurr, Michael

Gegenwärtig bereiten die Handwerker ihre Stationen vor. Wie viele es genau sein werden, steht nach Aussage von Silvia Fritz noch nicht fest. Sandra Schöllhorn, Mitglied im Tourismus-Ausschuss und selbst Mutter: „Der Weg ist einen knappen Kilometer lang und mit den Kindern bequem in einer halben Stunde zu schaffen.“ Gegenwärtig arbeitet die Touristinformation noch an der genauen Bezeichnung der einzelnen Stationen.

In Weitsprunggrube mit Künsten von Tieren messen

In jedem Fall dazu gehören wird eine Weitsprunggrube von sechs mal zwei Metern, die von Matthias Widenhorns Firma Gärten am See angelegt wird. „Dort werden Kinder sich mit den Weitsprungkünsten von Tieren messen können“, sagt er im SÜDKURIER-Gespräch. Die Sprungkraft der Tiere soll auf einer Bildtafel vermerkt sein. Die Zimmereien Fridtjof Caspers und Michael Thiel bauen einen Balancierbalken aus Akazienhölzern für die Kinder. Die Hölzer liegen schon vor, sie müssen nur noch montiert werden.

Die Sprungkraft der Tiere Folgende Tiere werden in einer Vorlage mit ihrer Sprungkraft benannt: der Wolf – vier Meter, das Wildschwein – vier Meter, das Reh – sechs Meter, das Eichhörnchen – fünf Meter, der Baummarder – anderthalb Meter, der Grasfrosch – 1,1 Meter, der Floh – 0,6 Meter, der Hase – zwei Meter, der Fuchs – 2,8 Meter. Zum Vergleich: Mike Powell (USA) hält gegenwärtig den Weltrekord im Weitsprung. Er liegt bei 8,95 Meter. (Quellen: shop-natur-im bild.de und taschenhirn.de)

Der Möbeldesigner Axer Heizmann steuert eine Murmelbahn aus heimischem Holz mit Looping und Glocke bei. Auch der Raumausstatter Jürgen Kronenwett unterstützt die Aktion und spendet die Seile für die Kletterstation. Holzbau Beirer liefert laut Silvia Fritz eine Kletterrampe. Alle Handwerker arbeiten ehrenamtlich. Natürlich hilft der Sipplinger Bauhof mit.

„Die Wegweiser zum Erlebnispfad mit dem Logo der Blaumeise liegen schon vor“, sagt Silvia Fritz. „Sie müssen nur noch montiert werden.“ Am Beginn des Rundwanderweges, am Weg, der von der Morgengasse zum Premiumwanderweg an der Wanderhütte, stellte der Bauhof jetzt ein großes Werbebanner auf. Wenn alles rund läuft, so hofft Silvia Fritz, werden hier noch im Juni die ersten Eltern und Kinder den neuen Erlebnispfad ausprobieren können.