Nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten ist das Gebäude in der Seestraße 3 am Bahnhof, in dem auch die Tourist-Information der Gemeinde untergebracht ist, wieder ein architektonisches Schmuckstück. Die Gesamtsumme der im September 2022 begonnenen und so gut wie abgeschlossenen Arbeiten beläuft sich gegenwärtig auf rund 500.000 Euro.

Die gesamte Fördersumme liegt bei 242.000 Euro. Silvia Fritz, Fachbereichsleitung Tourismus und Kultur, freut sich über das neue Aussehen des Gebäudes. „Es präsentiert sich in einem schöneren und gepflegteren Erscheinungsbild und trägt so zu einem verbesserten Image der Gemeinde bei“, sagt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Das Gebäude Das Bahnhofsgebäude zeichnet sich durch eine Mehrfachnutzung aus: Trauzimmer, Nutzung für die Tagesbetreuung und Stüble-Treff durch den Verein Bürgerselbsthilfe, Dauerausstellung Pfahlbaufunde, Tourist-Information und Segelschule Yachtcharter. Eine große Anzahl an Urlaubsgästen, Bürgern, Besuchern und Kunden besuchen täglich die Räumlichkeiten des Gebäudes. Es steht als Teil der Bodenseegürtelbahn unter Denkmalschutz und war in das Gebiet Ortskernsanierung aufgenommen worden.

Hohe Heizkosten und eine schlechte Dämmung

Der Sipplinger Gemeinderat hatte sich in der Vergangenheit mehrfach mit der Sanierung des Gebäudes beschäftigt. Im September 2021 beschloss das Gremium den Aufnahmeantrag für das Touristeninfrastrukturprogramm mit dem Tourismuskonzept und der Beschreibung der erforderlichen Arbeiten. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information hatten darauf aufmerksam gemacht, dass im Winter die Räume nicht mehr ausreichend warm wurden. Hohe Heizkosten waren aufgrund einer ungenügenden Dämmung die Folge.

Nur noch drei Heizkessel funktionierten

Darüber hinaus machte die Heizung aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters immer mehr Probleme: Zum Schluss funktionierte nur noch einer von drei Heizkesseln. Zunächst war beabsichtigt, bei den Arbeiten möglichst viel einzusparen. Der Gemeinderat erkannte jedoch schnell, dass es sich um ein wichtiges Gebäude für die Gemeinde handelt. „Man sollte alles sanieren, was möglich ist, damit wir die nächsten 40 Jahre Ruhe haben“, sagte Gemeinderat Willi Schirmeister im Mai 2021.

Fassade bekommt neuen Anstrich

Komplett saniert worden ist das Dach des Hauses inklusive Flaschnerarbeiten und Kaminkopfsanierung. Fünf Dachflächen konnten mit den erhaltenen historischen Dachziegeln eingedeckt werden, nur auf der Nordseite der östlichen Gebäudehälfte mussten neue Manufakturziegel in Naturrot in Absprache mit der Denkmalpflege verwendet werden, weil dort die Witterung gewöhnlich am stärksten angreift. Ebenso ist der komplette Sandstein am Haus saniert, die Fensterläden und Außenfassade sind gestrichen worden. Zudem sind rund zehn Quadratmeter Giebelwandfläche auf der östlichen Seite mit einer zehn Zentimeter starken Holzfaser gedämmt worden.

Das Gebäude am Bahnhof, in dem auch die Tourist-Information der Gemeinde Sipplingen untergebracht ist, erstrahlt nach rund zehnmonatigen Sanierungsarbeiten in neuem Glanz. | Bild: Holger Kleinstück

Moderne Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen

Die Räume der mit dem bundesweiten Qualitätssiegel (i-Marke) ausgezeichneten Tourist-Information wiederum haben eine Wärmedämmung, eine Fußbodenheizung und teilweise neue Heizkörper erhalten. Im Büro der Leiterin Silvia Fritz ist der Boden neu gedämmt worden, da dieses unterkellert ist. Die Theke und die Arbeitsplätze der Tourist-Information wurden angepasst und mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet, außerdem sind neue Lampen installiert worden. Und auch die Archivräume im ersten und zweiten Obergeschoss sind energetisch saniert worden. Was noch aussteht, sind die Dämmarbeiten im ersten Obergeschoss und die Wiedermontage und Ergänzung des massiven Taubenschutzes aus Edelstahl.