von Jonas Ganslmeier

Rechtzeitig zum 50. Geburtstag fand in diesem Sommer wieder das Zeltlager des TSV Sipplingen statt. Nachdem es die vergangenen zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste, war die Freude dementsprechend groß, wieder ins Allgäu an den Argensee zu fahren. Seit 1972 baut der Verein hier jedes Jahr sein Zeltlager für Kinder und Jugendliche auf. Zum Start der Schulferien übernachtete die Gruppe eine Woche lang in Rundzelten am See.

Dass das Zeltlager stets am Argensee im Allgäu stattfindet, ist einem damaligen Landwirt, der Kontakt zum TSV Sipplingen hatte, zu verdanken. Er stellte dem Verein eine große Wiese auf seinem Grundstück zur Verfügung. Bis heute dürfen die Besucher die Fläche direkt am See für das Zeltlager nutzen.

Auch eine Fahne wird über dem Lager gehisst. | Bild: Thomas Widenhorn

„Das Zeltlager ist sehr minimalistisch“, sagt Betreuer Mirko Schirmeister. „Es ist eines der wenigen ohne fließendes Wasser und Strom.“ Zusammen mit seinem Bruder René Schirmeister nahm der 32-jährige Brandschutzingenieur schon als Kind am Zeltlager teil. Heute übernehmen beide die Rolle des Betreuers. Handys, PCs und andere elektronische Geräte sind nicht erlaubt. Jedoch gibt Mirko Schirmeister zu, dass es im Vergleich zu damals deutliche Fortschritte angesichts der Technik gibt. „Statt Gaslampen nutzen wir heute LED-Lampen und die Duschpumpe wird heutzutage nicht mehr per Hand, sondern mit Solarstrom angetrieben.“

Mirko Schirmeister beim Wasserholen. Da es kein fließendes Wasser im Zeltlager gibt, sind die Teilnehmer auf eine großes Wasserfass angewiesen. | Bild: Mirko Schirmeister

Vollgepacktes Programm für die Kinder

Bei den Kindern kommt das Zeltlager gut an. „Viele fangen mit sieben Jahren an und kommen jedes Jahr wieder, bis sie 15 Jahre alt sind“, sagt Schirmeister. Er nahm als Kind ebenfalls acht Jahre in Folge am Zeltlager teil. „Mein favorisiertes Spiel war damals das Kistenklettern/Kistenstapeln oder auch das Fußballturnier“, erinnert sich Schirmeister. „Bei den Kindern heute ist sicher der Geschicklichkeitslauf ein heißer Favorit.“ Hier durchlaufen die Kinder einen Parkour und müssen sich beispielsweise mehrmals um eine Stange drehen und dann torkelnd Wasser transportieren und unter einer Bank durchkrabbeln.

René und Mirko Schirmeister (von links) bewundern die Sonnenfinsternis im Jahr 1999. | Bild: Evi Schirmeister

Insgesamt kümmern sich bis zu 15 Betreuer um die Gruppe. Dabei waren viele, wie die Schirmeister-Brüder, bereits als Kinder dabei. Bei der Vorbereitung bemühen sie sich jedes Jahr, den Kindern neue Aktivitäten anzubieten. „Dieses Jahr haben wir zum Beispiel eine Feuerschale und einen Grill aus einem alten Fass gebaut“, sagt Schirmeister.

Bodensee Haben die Camper das Campen verlernt? Platzbetreiber beklagt den Verlust einer Kultur Das könnte Sie auch interessieren

Die Lagerolympiade ist ein absolutes Muss

Eine Tradition, die sich über die Jahre gehalten hat, ist die Lagerolympiade. „Sie stand schon zu meiner Zeit als Teilnehmer sehr hoch im Kurs“, sagt Schirmeister. Diese setzt sich aus mehreren Spielen zusammen und dauert einige Tage. In Gruppen sammelt man Punkte, die am Ende des Lagers zu einem Endergebnis zusammengezählt werden. Bei der Siegerehrung kann man sich Preise aussuchen und bekommt eine Medaille und eine Urkunde. „Dies ist auch heute noch eines der Highlights für die Kinder“, sagt Schirmeister.