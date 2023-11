In welcher Form und an welchem Ort eine dringend benötigte vierte Gruppe für das Kinderhaus „Kleine Raupe“ realisiert wird, ist noch nicht geklärt. Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Zusammenkunft die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit dem Büro Fiedler Architekten aus Stockach die Räume der Kinderstube sowie die Räume der ehemaligen Hauptschule hierfür als Diskussionsgrundlage näher zu betrachten.

Christoph Huber, Fachbereichsleitung Zentrale Verwaltung, erläuterte in Bezug auf eine kinderfreundliche Kommune, dass das Ratsgremium bereits im Juli seinen Fokus auf die Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe gerichtet habe. Beschlossen wurde, mit einem Architekten eine Containerlösung und einen Anbau zu prüfen. Der Elternbeirat habe mittlerweile darum gebeten, die Überlegung, den Gymnastikraum im Kindergarten als vierte Gruppe umzubauen, nicht weiter zu verfolgen. Als Gründe seien insbesondere der bestehende Platzmangel, das pädagogische Konzept sowie die schlechte Erreichbarkeit der Schulturnhalle genannt worden. Das Architekturbüro Fiedler wiederum habe mitgeteilt, dass ein Wegfall des Gymnastikraums zu massiven Bewegungseinschränkungen der Kinder führen würde. Eine vierte Gruppe sollte nicht in einem Container untergebracht werden, da dann die Kinder aus dem sozialen Alltag ausgeschlossen seien. Der Gymnastikraum der Schule als Alternative sei in den Alltag der Kita nur schlecht zu integrieren.

Kindergartenleiterin Nicole Beurer informierte, dass in der Kinderstube derzeit zwar acht Kinder angemeldet seien, aber nur fünf gleichzeitig anwesend sein dürften. Zwölf Kinder hätten derzeit keinen Platz im Kinderhaus, im kommenden Jahr seien es wahrscheinlich 23 Kinder ab drei Jahren und neun Kinder ab zwei Jahren. Ulrike Bank vom Jugendamt des Landratsamtes sah eine dringende Notwendigkeit für eine vierte Gruppe. Sie gab zu bedenken, dass bei fehlenden Plätzen die Eltern aufgrund des Rechtsanspruches einen Platz einklagen könnten.

Jörg Fiedler vom gleichnamigen Architekturbüro machte auf die Kosten des möglichen Anbaus aufmerksam, die er auf rund 1,32 Millionen Euro bezifferte. Die Mietkosten für eine Übergangslösung mit Containern belaufen sich ihm zufolge inklusive Umbaumaßnahmen im Bestand auf rund 390.000 Euro für zwei Jahre, auf 490.000 Euro für drei Jahre. Container seien aber nicht nach dem Gebäudeenergiegesetz ausgestattet und deshalb nur bis 24 Monate genehmigungsfähig, eine Verlängerung käme nur in Absprache mit dem Baurechtsamt infrage. Ein möglicher Kauf würde auf etwa 1,4 Millionen Euro kommen, wäre im Gegensatz zum möglichen Anbau keine wirtschaftliche Option. Nicht zuletzt sei bei der Option Container eine direkte überdachte Verbindung zur bestehenden Einrichtung nicht möglich.

Während sich Christine Kessler (CDU) dafür aussprach, die Kinderstube aufzurüsten und sich um eine zweite Tagesmutter zu kümmern, hielt Thomas Biller (FW) einen Anbau für wünschenswert. „Aber ist das auch finanzierbar?“, fragte er und zeigte sich überzeugt, dass die Kindergartengebühren künftig deutlich ansteigen werden. Das Finanzielle beschäftigte auch Clemens Beirer (CDU): 1,5 Millionen Euro seien über den Haushalt nicht machbar. „Dieses Projekt wird uns so einschränken, dass wir noch lange mit kaputten Straßen leben müssen.“

Adrian Marte (CDU) fragte, ob eine Aufstockung auf das Gebäude möglich ist. Technisch sei das kein Problem, antwortete Fiedler, „aber es ist sehr aufwendig“. Elisabeth Lohrer (CDU) sprach sich für eine schnelle Lösung aus, da die Kinder jetzt die Plätze bräuchten. „Was machen wir, wenn die Kinder gleich nach dem Kreißsaal kommen?“ Caroline Fruchtzweig (FW) votierte gegen einen Anbau. Dieser stelle keine kurzfristige Lösung dar, „außerdem haben wir das Geld nicht“, sagte sie verbunden mit dem Wunsch, nach Platz in der Kinderstube oder auch in der evangelischen Kirche zu schauen. Das Gremium kam überein, sich angesichts der Warteliste auf eine kurzfristige Lösung zu konzentrieren. „Wir müssen eine Lösung finden, ohne dass die Attraktivität unseres Kinderhauses leidet“, sagte Bürgermeister Oliver Gortat.