Es ist ein typischer spätsommerlicher Morgen am Überlinger See. Schon früh strahlt die Sonne vom Himmel, als sich vor dem Jugendtreff in der Nähe des Vereinsheimes des TSV Sipplingen sechs junge Frauen und Männer aus Spanien, Portugal und Mexiko zusammensetzen. Alle nehmen an einem zweiwöchigen Workcamp des Service Civil International (SCI) teil.

Zelte stehen erstmals nicht direkt am Seeufer

Diese Workcamps veranstaltet der SCI seit rund 20 Jahren in Sipplingen. Doch dieses Mal sind zwei Dinge anders als sonst: Erstmals schlug die Gemeinde die Zelte für die jungen Frauen und Männer nicht am Seeufer im Westhafen auf, sondern am Sportplatz beim TSV-Heim. Und noch nie nahmen so wenige Menschen an dem Workcamp teil.

Service Civil International (SCI) Der deutsche Zweig des SCI hat seinen Sitz in Bonn. Der 1920 gegründete Verein ist in 40 Ländern der Welt vertreten. Diese Themen sind dem SCI laut eigener Website besonders wichtig: Engagement für den Frieden, Klimagerechtigkeit und Umweltschutz, Überwindung von Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, Geschlecht, Gender und sexuelle Orientierung, Erinnerungsarbeit und Lernen aus der Geschichte, Demokratie lernen – Demokratie leben, Freiwilliges Engagement. Kontakt: Blücherstraße 14, 53115 Bonn. Telefon 0228/212087, E-Mail: info@sci-d.de

Silvia Fritz erklärt für die Gemeinde Sipplingen, wieso das Workcamp erstmals nicht am Ufer veranstaltet werden konnte. „Wegen des niedrigen Wasserpegels des Sees wollte der Yachtclub einige Boote aus dem Wasser nehmen und benötigte dafür Platz“, sagt sie.

Silvia Fritz von der Gemeinde Sipplingen koordiniert das Camp | Bild: Gemeinde Sipplingen

Russen und Ukrainer fehlen wegen des tobenden Krieges

Und Julius Bünger, der das Camp leitet, erklärt die geringe Teilnehmerzahl mit den Folgen der Pandemie und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. „Viele trauen sich wegen Corona noch nicht wieder, in ein solches Workcamp zu fahren“, sagt er, „und sonst hatten wir auch immer Anmeldungen aus Russland und der Ukraine. Doch das fällt leider im Augenblick aus.“

Sipplingen Sie arbeiten gemeinsam für den Frieden: 15 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen sind beim Workcamp dabei Das könnte Sie auch interessieren

Noch etwas verschlafen blinzeln einige Teilnehmer in die Sonne. Die ersten drei Tage war es morgens recht frisch, erinnern sie sich. Das sei ihnen, die aus ihrer Heimat andere Temperaturen gewöhnt sind, schon unangenehm gewesen. Doch ansonsten sind alle mit dem bisherigen Verlauf des Workcamps sehr zufrieden. Vor allem loben sie die Offenheit der Sipplinger. Die Portugiesin Filipa Pereira Santos: „Die Menschen haben mich wirklich beeindruckt. Sie waren so hilfsbereit und offen. Sofort am ersten Tag wurden wir zum Fußballspiel und zum Grillen eingeladen.“

Bad Säckingen So bleiben Städtepartnerschaften jung: Jugendaustausch über Sprachgrenzen hinweg Das könnte Sie auch interessieren

Camp-Teilnehmer pflegen Steilhänge am Seeufer

Täglich werden die Frauen und Männer morgens nach dem Frühstück um 8.30 Uhr von Lukas, einem Mitarbeiter Gerhard Weyers, mit dem Auto abgeholt. Weyers Unternehmen Proland Landschaftspflege ist damit beauftragt, die Steilhänge am Seeufer oberhalb des Blütenweges zu pflegen. Bei dieser Arbeit unterstützen ihn die Helfer des SCI. Der Spanier Fernando Hernández de Vega fand die Arbeit in den ersten drei Tagen erträglich, doch es sei körperlich „recht anstrengend“ und mit der Zeit auch „etwas monoton“ sagt er. Ihn beeindruckt, dass es in Sipplingen Menschen gibt, die diese Arbeit das ganze Jahr lang verrichten.

Mönchweiler Wie ein 18-Jähriger aus Mönchweiler ins Abenteuer USA hineinstolpert und was es ihm gebracht hat Das könnte Sie auch interessieren

Auch Faschismus, Krieg und Kolonialismus sind Themen

Der SCI tritt als weltweite Friedens- und Freiwilligen-Organisation seit mehr als 100 Jahren an, um sich durch „Taten und Worte“ für „Frieden, soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt (sowie) menschenwürdige Lebensbedingungen für alle“ einzusetzen. Dazu gehören neben solchen Workcamps, wie dem in Sipplingen, das den Umweltschutz im Fokus hat, auch andere Themen. Zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Faschismus und Krieg, Kolonialismus und Versöhnungsarbeit.

Ece Birdogclu aus der Türkei war beeindruckt: „Wie wir mit unserer Arbeit in kurzer Zeit die Natur reinigen und den Tieren helfen konnten, war eine spezielle Erfahrung“, sagt sie, und der Mexikaner Andrés Ernesto Garcia Salinas betont: „Allein durch den Rückschnitt des Grases konnten wir in den geschützten Landstrichen viel ausrichten.“

Treffen verschiedener Kulturen bietet viele Austauschmöglichkeiten

Wenn sich Menschen verschiedener Kulturen in Workcamps treffen, stecken darin auch immer viele Möglichkeiten des Austausches. Filipa Pereisa Santos meint: „Workcamps sind spezielle Orte, die eine Menge Verständnis füreinander und Gespräche ermöglichen.“ Neben den schon naheliegenden Themen wie dem Krieg in der Ukraine, will Julius Bünger in den verbleibenden Tagen auch noch weitere Themen im Sinne des SCI in der Runde anstoßen, sagt er.

Überlingen Zusammen Vielfalt erleben: Was deutsche und israelische Jugendliche einander in Überlingen zu erzählen haben Das könnte Sie auch interessieren

Aber natürlich kommt während des viertägigen Aufenthaltes auch das Unterhaltsame nicht zu kurz. So kochte einmal Andrés Ernesto Garcia Salinas für seine Mitbewohner ein mexikanisches Gericht, an einem anderen Tag war Fernando Hernández de Vega mit einem spanischen Essen an der Reihe. Höhepunkt des Aufenthaltes war aber ein Ausflug der Teilnehmer nach Straßburg.