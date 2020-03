Bürgermeister Oliver Gortat hat seine Ankündigung zu Neujahr wahr gemacht: Er legt ein Parkkonzept für die Gemeinde Sipplingen vor, das die Anwohner vor allem im Sommer entlasten soll, wenn viele Tagestouristen in den Ort strömen. Jetzt sind Bürger und Gemeinderäte gefragt, ihre Meinung zum Konzept abzugeben, das dann im Gemeinderat beschlossen wird. Drei neue Vollzugsbedienstete werden dann die Einhaltung der Regeln kontrollieren, kündigt Gortat an.

Von April bis Oktober herrscht in der Seegemeinde Sipplingen Parkraumnot. Vor allem an schönen Wochenenden, aber auch in den Urlaubszeiten strömen viele Tagesgäste aus dem Umland an das Sipplinger Ufer. Das kostenlose Freibad mit Wasserspielplatz,