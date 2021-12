Sipplingen vor 3 Stunden

Im neuen Parkkonzept will die Gemeinde mehr Stellplätze für Einheimische einplanen

Um das Verkehrschaos durch Touristen in den Sommermonaten in Sipplingen zu begrenzen, hat die Gemeinde im Frühjahr 2021 ein Parkkonzept aufgestellt. Jetzt soll dieses Konzept fortgeschrieben werden. Der Gemeinderat wird sich am 16. Dezember mit dem Thema befassen.