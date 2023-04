Fünf historische Zeugnisse aus der Sipplinger Geschichte liegen im Archiv der Gemeinde. Sie drohen dort in Vergessenheit zu geraten. Es sind fünf Bildtafeln aus dem 18. Jahrhundert – vermutlich. Sie wurden der Gemeinde 2004 geschenkt und zu treuen Händen überlassen, um sie den Sipplingern zugänglich zu machen. Doch seit einigen Jahren sind sie aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Es ist einer glücklichen Fügung zu verdanken, dass die fünf Bildtafeln aus der Sipplinger Geschichte nicht auf dem Müll gelandet sind. Der Überlinger Rechtsanwalt Fritz Kleffner hatte die auf Holz gemalten Bildtafeln 1985 bei einem Mandantenbesuch in Sipplingen entdeckt. Die naiven Heiligenbilder waren Jahrzehnte lang im ehemaligen Klostergebäude der Franziskanerinnen hinter einer Holzverkleidung verborgen gewesen und nun erst bei Renovierungsarbeiten zum Vorschein gekommen. Es handelte sich um einen Teil des Deckengemäldes der Kapelle des einstigen Frauenkloster St. Ulrich. Die fünf Bilder zeigen ein Abbild Marias, die auf einer Erdkugel stehend den Kopf einer Schlange zertritt, sowie vier musizierende Engel. Wann und von wem sie gemalt wurden, ist unbestimmt. Ihre Entstehung wird auf den Zeitraum zwischen 1684 und 1722 datiert. Der Jurist erwarb die fünf Bilder.

Als Rechtsanwalt Kleffner 2002 starb, hinterließ er seiner Frau Sibylla unter anderem die fünf Bildtafeln. Sie kam einem Wunsch ihres verstorbenen Mannes nach: „Mein Mann wollte, dass die fünf Bildtafeln wieder in den Ort zurückkehren, mit dessen Geschichte sie eng verbunden sind.“ Unter Vermittlung des ehemaligen Sipplinger Bürgermeisters Kurt Binder nahm Sybilla Kleffner 2004 Kontakt zum amtierenden Bürgermeister Anselm Neher auf. „Er war sehr froh und glücklich, dass die historischen Zeugnisse in die Gemeinde zurückkehren konnten“, erinnert sich Sybilla Kleffner. Dem Wunsch ihres Mannes entsprechend, sollten die Sipplinger den Bilder wieder begegnen können. „Sie sollten öffentlich zugänglich sein“, bestätigt auch Kurt Binder.

So wurden die vier Putten und das Madonnen-Bildnis an der Rückseite des historischen Bürgersaals in Sipplingen aufgehängt. Ein Ort, an dem auch ein anderes historisches Zeugnis Sipplinger Geschichte seinen Platz gefunden hatte: Das wesentlich ältere Leprosen- oder Siechenkreuz.

Während der Renovierung des Rathauses verschwanden das Siechenkreuz und die Bildtafeln aus der Öffentlichkeit. Doch nur das Siechenkreuz kehrte nach der Wiedereröffnung des Rathauses in den Bürgersaal zurück. An Stelle der fünf Bildtafeln prangt heute eine nüchterne, moderne Uhr.

Auf Frage des SÜDKURIER nach dem Verbleib der fünf Bilder antwortete die Gemeinde: „Die Bildtafeln der Gemeinde befinden sich aktuell noch in unserem Archiv im Rathaus.“ Und konfrontiert mit dem Hinweis, dass Sybilla Kleffner die Schenkung seinerzeit mit der Bitte nach einer öffentlichen Präsentation verknüpft hatte, hieß es lakonisch: „Sofern aktuell akutes Interesse besteht, können diese (die Bilder, Anm. der Redaktion) dort gerne eingesehen werden.“

Doch das war nicht die Intention gewesen, mit der Sybilla Kleffner 2004 die historischen Bildtafeln der Gemeinde Sipplingen überlassen hatte. Gegenüber dem SÜDKURIER sagt sie: „Das wollte ich nicht. Sie müssen nicht im Rathaus hängen, aber dort, wo die Sipplinger Bürger daran vorbeigehen können.“

Leichter gesagt als getan. Denn die Gemeinde verfügt nur über wenige Gebäude oder Räume, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Elisabeth Lohrer, Referentin für Geschichte und Dorfentwicklung, sieht zumindest im Bürgersaal gegenwärtig keinen Platz für sie: „Die Bildtafeln gehören nicht in den historischen Bürgersaal. Anders als das Leprosenkreuz, dass für eine „über Jahrhunderte hinweg andauernde soziale Hilfestellung in der Gemeinde“ steht. Davon könne bei den Holzbildern nicht die Rede sein.

Doch wohin dann mit den fünf Bildtafeln? Elisabeth Lohrer zeigt sich ratlos, hofft aber, dennoch eine Platz zu finden: „Die endgültige Lösung für die Inneneinrichtung, respektive die Wanddekoration im Rathaussaal, ist noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Bildtafeln wieder dahin kommen. Werden wir sehen“, schriebt sie dem SÜDKURIER auf Nachfrage.

Sybilla Kleffner fürchtet angesichts der Antwort der Gemeinde um die Bildtafeln: „Aus Erfahrung weiß ich, dass Dinge gut verpackt im Depot nach 20 Jahren von Ratten zerfressen sind. Sie sollten aber erhalten bleiben.“