Fasnet im April? Das funktioniert, und wie! Zumindest in der Gemeinde Sipplingen, „der letzten Bastion am See (ganz Gallien isch geil)“, wie der Heimatlieder-Sängerbund während seiner beiden Narrenkonzerte unter dem Motto – „Heimatobed trifft Narrenkonzert – HLSB macht(s) noche(r)“ verlauten ließ. „Wir freuen uns, nach drei Jahren wieder hier zu sein“, ließ HLSB-Chef Oliver Huber sein Publikum zu Beginn wissen. Denn aufgrund der unsicheren Corona-Lage zum Ende vorigen Jahres hatten sich die Mitglieder des seit 2014 bestehenden Vereins dazu entschlossen, die für Februar dieses Jahres ursprünglich geplanten, um ein Jahr verschobenen Konzerte zeitlich noch einmal nach hinten zu verschieben. Zweifelsohne für eine Fasnetsveranstaltung sehr ungewöhnlich, aber trotzdem hatten sich nicht wenige Gäste kostümiert in der Turn- und Festhalle eingefunden.

Und sie wurden bestens unterhalten! Ob lustige Sketche, ob geschliffener Vortrag, ob mehrstimmiger Gesang – und das alles stets umrahmt von imposanten Bühnenbildern und einer bestens eingestellten Tonanlage – stets hatten die 13 Akteure des 2014 aus der Taufe gehobenen und seitdem nicht mehr zur Fastnachtsgesellschaft Sipplingen gehörenden Vereins ihr Publikum fest im Griff. Viele Begebenheiten aus dem Dorf, in Versform auf bekannte und aktuelle Melodien vorgetragen, und zwischendurch immer wieder die Badstuben-Combo unter Leitung von Karl-Heinz Biller, die Fasnetsmusik ohne Ende erklingen ließ.

Oliver Huber wirkte nicht nur in den vier Programmpunkten mit, sondern glänzte auch als Moderator. Als rentabler „Blitzer-Kasten in der Seestraße“ war er bereits mit Bronze ausgezeichnet worden, hoffte aber darauf, eine noch höhere Auszeichnung zu erhalten: “Also immer schön schnell fahren in Sipplingen“, forderte er auf. Schließlich seien in Sipplingen gemachte Bilder immer schön, meinte er und zeigte sich stolz, als gallisches Dorf bezeichnet zu werden: „Ich bin gern gallisch.“ Das Gallien-Thema dann auch Inhalt in der „letzten Bastion am See“, in der die beiden Oberhäupter Sipplingens und Überlingens die Vor- und Nachteile beider Kommunen zum Besten gaben. Während Majestix, Häuptling des gallischen Dorfes (Timo Kessler), davon sprach, das Beste an der Überlinger Landesgartenschau sei der Sipplinger Kriese(Kirschen)baum gewesen, stellte Überlingens Imperator Janus (Felix Bellgardt) fest, dass in Sipplingen jeder mache was er will, „drum ist Fasnet auch im April“.

„Tierisch was los“ im ersten Stück „Muschi denn ins Längere hinaus“, als die Versammlung zwei Waldrappe aus Hödingen und den Überlinger Kuckuck entschuldigen ließ. Die Vögel hatten wiederum um eine Neuaufnahme im Sipplinger Tierverein gebeten. Aber: „Alles was aus Überlingen kommt, wird erstmal pauschal abgelehnt“. Und wie der Alltag im Sipplinger Rathaus mit einem „Bimoni“, dem Bürgerinformationsmonitor, aussieht, zeigte sich in „Wenn d‘Gmond mont“ und „Gmond hätt gmont“. Hier, „in dem großes Werk nur durch Eitelkeit gedeiht“, fragte Rathauschef Oliver Gortat (Rainer Beirer) nicht nur seinen Spiegel, wer der beste Bürgermeister im Kreis sei („diese Prognose möchte ich nicht wagen, frag mich nochmal in zwei Jahren“), sondern wollte auch jedes Problem bilingual lösen. Tosender Applaus, vier Stunden waren wie im Fluge vorbei. Jetzt heißt‘s vermutlich nur zwei Jahre warten, bevor der HLSB wieder von der Bühne grüßen wird.