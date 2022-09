Sipplingen vor 6 Stunden

Ein ganzes Dorf trauert: Gabi Schirmeister ist im Alter von 70 Jahren überraschend gestorben

Gabi Schirmeister, in vielen Vereinen rührige und beliebte Sipplingerin, ist überraschend im Urlaub in Frankreich verstorben. Die Beerdigung findet am 24. September statt.