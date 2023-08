Die Gemeinde erhält 543.000 Euro Förderung aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“. Die Verwaltung hatte das Geld für die Modernisierung des kommunalen Gebäudes Rathausstraße 6 beantragt, in dem einst der Kindergarten untergebracht war. Der Bewilligungsbescheid ging der Gemeinde am Montag offiziell zu.

32 Städte und Gemeinden erhalten dieses Jahr einen Zuschuss aus diesem Förderprogramm des Bundesbauministeriums, das zusammen mit Ländern und Kommunen umgesetzt wird. Das Programm finanziert Orte, an denen Angebote für Bildung, Begegnung, Integration und Teilhabe ermöglicht werden und damit der soziale Zusammenhalt im Quartier unterstützt wird. Insgesamt 20 Millionen Euro Finanzhilfen stellt das Ministerium bereit.

Das Gebäude Rathausstraße 6, das 2008 in das Sanierungsprogramm aufgenommen wurde, sein ein erhaltenswertes Gebäude aus Sicht der Denkmalpflege, wie Bürgermeister Oliver Gortat informierte. „Eine Sanierung des Gebäudes ist aufgrund des sehr schlechten Zustands dringend erforderlich“, teilte er am Montag mit. Zudem habe das Gebäude direkt neben Kirche und Rathaus in der Ortsmitte für die Gemeinde eine hohe städtebauliche Bedeutung. Gortat teilte mit: „Aus diesem Grund ist angedacht, dass das gesamte Gebäude umfassend modernisiert wird.“

Das Gebäude war in der Vergangenheit durch einen Anbau ergänzt worden, der als Vereinsheim diente. Neben diesem Vereinsheim beherbergt es gegenwärtig fünf Sozialwohnungen, die teils auch zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden können. „Eine nun mögliche Sanierung wird grundsätzlich nochmals detailliert innerhalb des Gemeinderates thematisiert werden“, so der Rathauschef.

Bereits im Juli 2020 hatte sich das Gremium mit dem Gebäude beschäftigt. Seinerzeit hieß es, das Haus solle mit Mitteln aus dem Sanierungsprogramm saniert werden. Eine grobe Kostenschätzung belief sich auf knapp 740.000 Euro. Auch war die Alternative vorgeschlagen worden, das Gebäude mittels Erbpachtvertrag einer Wohnungsträgergesellschaft anzubieten und später Sozialwohnungen daraus zu machen.