Der Betrieb der Eis-Rollmaschine der drei Sipplinger Ralph Regenscheit, Holger Kuhn und Nils Schirmeister nimmt Fahrt auf. Wie der SÜDKURIER berichtet hatte, hatte das Trio keine Verkaufsgenehmigung im Uferbereich von der Gemeinde Sipplingen erhalten. Zwischenzeitlich hätten sich jedoch etliche Interessierte gemeldet und das Trio mit seiner Maschine zu privaten und öffentlichen Festen eingeladen. Nils Schirmeister erzählt: „Wir haben Anfragen aus Pfullendorf und Radolfzell erhalten, auch aus Bodman-Ludwigshafen und aus Singen von Unternehmen zu Betriebsfesten.“ Nicht alle Termine hätten sie wahrnehmen können, denn „das ist ja nicht unser Hauptjob“, erklärt Holger Kuhn.

Eis-Rollmaschine Bei einer Eis-Rollmaschine handelt es sich im Kern um eine Eispfanne, deren Oberfläche durch ein Kühlaggregat auf rund 27 Grad unter Null gebracht wird. Die Eismasse wird auf der etwa 40 mal 60 Zentimeter großen Fläche dünn aufgetragene und danach mit einem etwa acht Zentimeter breiten Spachtel abgelöst. Es bilden sich durch das Schieben des Spachtels Eisrollen. Diese werden in einem Becher drapiert und mit Sahne, Schokoladensoße oder Ähnlichem garniert.

Geplant als Treffpunkt für Jugendliche am Volleyballfeld

Ursprünglich sei es ja nur die Idee gewesen, den Sipplingern neben dem Volleyballfeld am Seeufer durch den Verkauf von Eisrollen und Getränken ein paar Mal im Jahr einen attraktiven Treffpunkt zu bieten. Ihre Idee hatten sie gleichwohl nicht in die Tat umsetzen können. Sie scheiterte an den Vorschriften, die am Sipplinger Ufer gelten. Auf Anfrage des SÜDKURIER heißt es von der Gemeinde, dass das Thema „auf sachlicher Ebene bereits mehrfach beraten und beschlossen wurde“.

Keine Genehmigung für Verkaufsstände außerhalb von Veranstaltungen

Und: „Der Gemeinderat hat sich grundsätzlich dagegen ausgesprochen, dass außerhalb von Veranstaltungen Verkaufsstände jeglicher Art im Bereich der Uferanlagen genehmigt werden.“ Aus denselben Gründen haben die Sipplinger auch eine Einladung nach Salem ausschlagen müssen. Nils Schirmeister erklärt: „Da gelten die gleichen Regeln wie hier am Ufer.“

Zunächst war die Enttäuschung der drei Sipplinger groß, die in ihrem beruflichen Alltag als Lehrer oder in der IT-Branche arbeiten. Schließlich hatten sie sich nicht nur einen Gewerbeschein organisiert und einen Kurs zu den nötigen Hygienemaßnahmen absolviert, sondern sie hatten sich für ihre Eis-Rollmaschine auch einen gebrauchten Verkaufsstand gekauft.

Den Platz zwischen „Riva“ und „Seeliebe“ wollten sie nicht

Als dann die Absage der Gemeinde kam, waren die drei zunächst frustriert. Holger Kuhn, selbst Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler in Sipplingen, erklärt aber auch: „Eines wollten wir bestimmt nicht: Ärger machen. Wir sind keine kleinen Revoluzzer. Wir wollten nur ein paar Tage Mehrwert für die Jugendlichen im Dorf anbieten.“ Das von der Gemeinde unterbreitete Angebot, den Eisstand an der Wassertreppe zwischen dem Restaurant „Riva“ mit Kiosk und der Lounge „Seeliebe“ aufzustellen, lehnten sie ab. Nils Schirmeister begründet die Entscheidung: „Dann hätten wir zwischen zwei gastronomischen Betrieben ein Konkurrenzangebot gemacht, das war nie unser Ziel. Wir wollten für die Jugendlichen etwas anbieten.“

Bei Veranstaltungen sind sie künftig mit dabei

Doch letztlich war nicht alles vergebens. Unlängst traten die drei Sipplinger mit ihrem Verkaufsstand und der Eis-Rollmaschine bei der Veranstaltung „Lake unplugged“ auf – mit großem Erfolg. Denn bei Veranstaltungen dürfen die Eisverkäufer am Ufer jetzt und zukünftig mit ihrem Verkaufswagen an- und ihr Eis ausrollen, wie die Gemeindeverwaltung zusicherte.