Der Wasserverbrauch sei in Sipplingen trotz des heißen Sommers „drastisch“ gesunken. Eine nicht nur aus ökologischer Sicht besondere Nachricht, die Bürgermeister Oliver Gortat im Spätsommer den Gemeinderäten des westlichsten Dorfes im Bodenseekreis mitteilte. Sie hat auch eine historische Komponente.

Er war noch keine zwei Jahre im Amt, da schreckte den Bürgermeister im März 2019 ein Vortrag der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) auf. Mehr als 50 Prozent, rund 100.000 Kubikmeter des an die Gemeinde Sipplingen gelieferten Trinkwassers, waren spurlos verschwunden.

2018 war der Wasserverlust so hoch wie nie

Dabei handelte es sich um keinen Einzelfall, wie sich anhand der Übersicht der BWV herausstellte. Mal höhere und mal niedrigere Verluste waren in den all den Jahren zuvor verzeichnet worden. Nie zuvor war die Fehlmenge allerdings so exorbitant hoch gewesen, wie im Jahr 2018.

Mehrfach hatte die Gemeinde Sipplingen schon zu früheren Zeiten das Wasserrohrnetz überprüfen lassen. Die Erfolge dieser Bemühungen waren indes immer nur von kurzer Dauer gewesen. Vor allem aber war rätselhaft, dass der unerklärliche Wasserverlust immer dann schlagartig zurückging, wenn zuvor öffentlich angekündigt worden war, dass eine Überprüfung des Wasserrohrnetzes anstehe. Schnell kam also der Verdacht auf, dass sich Unbekannte illegal Wasser aus dem Netz der Gemeinde abzweigten.

2019 verschwanden 10.000 Kubikmeter Wasser

Oliver Gortat ließ 2018 erneut das gesamte Rohrnetz von der BWV auf Leckagen untersuchen. Dabei wurden teilweise großflächige Bruchstellen gefunden und bis August 2019 repariert. So konnte Gortat 2020 einen ersten Erfolg vermelden: Bis auf 10.000 Kubikmeter Wasser, deren Verbleib nach wie vor ungeklärt waren, entsprach die von der BWV gelieferte Trinkwassermenge der an die Haushalte gelieferten Menge.

Die Staatsanwaltschaft in Konstanz leitete Ermittlungen ein, doch auch sie musste schließlich die Waffen strecken. Es war die sprichwörtliche Suche der Nadel im Heuhaufen. Der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth erklärte im Juni 2020 auf Anfrage des SÜDKURIER, dass es „aufgrund der Ausstattung und Struktur des historisch gewachsenen Netzes, bei dem auch Leitungsverläufe teilweise nicht exakt nachvollzogen werden können“ nicht möglich sei, Bereiche exzessiver Wasserentnahme einzugrenzen.

Bürgermeister Oliver Gortat ließ es allerdings nicht bei den Reparaturarbeiten bewenden. Er unternahm alles, was in seinen Möglichkeiten stand, um die Wasserverluste einzugrenzen. So ließ er private Wasserzähler gegen Ultraschallzähler austauschen und alle örtlichen Hydranten verplomben. Nur noch der Feuerwehr ist es heute in Sipplingen möglich, an den Hydranten legal Wasser zu entnehmen.

Nun also konnte Oliver Gortat berichten, dass sich der Wasserverbrauch weiter drastisch verringert hat: 2018 waren 214.565 Kubikmeter Wasser von der BWV bezogen worden. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten sank der Wasserbezug im Jahr 2020 auf 152.928 und im Jahr 2021 auf 144.919 Kubikmeter. Für das Jahr 2022 lagen Gortat bislang nur die Zahlen bis zum August vor. Trotz der großen Dürre in den Sommermonaten war der Wasserverbrauch aber auch in diesem Jahr weiter stark zurückgegangen. Waren von Januar bis zum August 2021 noch 103.251 Kubikmeter Wasser geliefert worden, beläuft sich die Vergleichszahl für den Zeitraum Januar bis August 2022 auf 89.284 Kubikmeter, also 13.967 Kubikmeter weniger als im Vorjahr.

Weiter versickert Wasser in unbekannte Kanäle

Ein deutlicher Wermutstropfen trübt allerdings die Erfolgszahlen des Bürgermeisters: Die an die Gemeinde gelieferte Wassermenge weicht nach wie vor von den tatsächlich mit den Haushalten abgerechneten Mengen ab: 2020 wurden 152.928 Kubikmeter Wasser von der BWV geliefert, doch nur 107.622 Kubikmeter Wasser verkauft und 2021 wurden 144.919 Kubikmeter Wasser geliefert aber nur 100.000 Kubikmeter verkauft.

Nach wie vor versickert also viel Wasser in Sipplingen in unbekannte Kanäle. Bürgermeister Oliver Gortat wies deshalb darauf hin, dass eine „sukzessive Reparatur des historisch gewachsenen Wassernetzes“ in Sipplingen nach wie vor dringend geboten erscheint.