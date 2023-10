Eine externe Veranstaltung soll im Sipplinger Rathaus stattfinden. Zur Vorbereitung arbeitet ein Handwerker im Rathauskeller. Ein technischer Defekt tritt auf und es kommt zu einem Kabelbrand. Mehrere Menschen sind im Rathaus gefangen. Diesen Notfall simulierte die Freiwillige Feuerwehr Sipplingen am Samstag. Die Feuerwehrtruppe wurde dabei vom örtlichen Deutschen Roten Kreuz (DRK) und Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren aus Bodman-Ludwigshafen und Uhldingen-Mühlhofen unterstützt.

„Es ist alles ruhig und geordnet verlaufen“, erzählt Adrian Marten, Einsatzleiter beim fiktiven Einsatz am Rathaus. Die größte Herausforderung für die Feuerwehr beim simulierten Notfall sei das unter Denkmalschutz stehende Sipplinger Rathaus. „Es hat schon relativ hohe Ansprüche an die Feuerwehrmänner, je nachdem was für eine Schadenslage da ist“, erklärt Marten. Der Kommandant der Feuerwehr, Mirko Schirmeister, erzählt von der Kooperation mit dem DRK und den benachbarten Feuerwehren. „Wir sind heute mit der Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen zusammen am Einsatzobjekt, da die Feuerwehr Überlingen parallel ihre Jahreshauptübung abhält“, berichtet Schirmeister. Der Kommandant spricht von einer „sehr guten Kooperation“ mit den Feuerwehren aus den umliegenden Städten und Gemeinden, auch aus dem benachbarten Landkreis Konstanz.

Die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins versorgten am Samstag die Verletzten, die von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gespielt wurden. „Das ist traumhaft in Sipplingen“, schwärmt Christine Thiel von der Zusammenarbeit des DRK mit der freiwilligen Feuerwehr. Sie ist Bereitschaftsleiterin beim DRK Sipplingen. Zu ihren Aufgaben gehört die Leitung der Gruppe, darunter unter anderem die Organisation der Gruppenstunden. Im Gegensatz zur Feuerwehr führt das Sipplinger DRK keine eigene Jugendgruppe. „Mit 16 dürfen die jungen Erwachsenen zu uns kommen“, sagt Thiel jedoch.

Doch auch die Jugendfeuerwehr durfte am Samstag mitüben. Sie zeigte einen Löschaufbau an zwei Feuern außerhalb des Rathauses mit Wasserentnahme durch Saugleitung. Quellen zur Wasserentnahme seien in Sipplingen unter anderem eine Anliegestelle am See und der sich vor dem Rathaus befindende Marienbrunnen, erklärt Philipp Raff, Leiter der Jugendfeuerwehr Sipplingen, den Anwohnern und Touristen, die bei der Hauptübung zuschauten.

„Ich war eigentlich schon immer da, seitdem ich vier Monate alt bin“, erzählt der neunjährige Kilian Schneider. Sein Vater sei früher Kommandant der Sipplinger Feuerwehr gewesen. Jetzt engagiert sich der Neunjährige selbst bei der Jugendfeuerwehr. Für ihn sei es die zweite Hauptübung. Von seiner ersten Hauptübung erzählt er: „Es war ein Brandfall mit vier verletzten Personen in einem Schulgebäude.“ Das Engagement bei der Jugendfeuerwehr und die zweiwöchentlich stattfindenden Treffen machen ihm nach eigenen Angaben Spaß. „Die freiwillige Feuerwehr hat eine ganz große Bedeutung für die Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Oliver Gortat. Er sei beruhigt, da er sich auf die Kräfte der Feuerwehr „zu 100 Prozent“ verlassen kann.