In der Gemeinde Sipplingen wird es in absehbarer Zeit keinen Waldkindergarten geben. Dafür hat sich der Gemeinderat ausgesprochen. Vielmehr soll im bestehenden Kinderhaus so schnell als möglich eine vierte Gruppe eingerichtet werden – wahrscheinlich als Containerlösung. 71 Kinder können laut Christoph Huber, Fachbereichsleitung Zentrale Verwaltung, im kommenden Kindergartenjahr aufgenommen werden, sechs mehr als bisher. 14 stehen ihm zufolge derzeit auf der Warteliste.

Kein Grundstück für einen Waldkindergarten

Das Ratsgremium hatte in seiner Zusammenkunft im April die Verwaltung beauftragt, eine Umfrage bei den Eltern vorzunehmen, um herauszufinden, ob Interesse an einem Waldkindergarten besteht. Wie Huber mitteilte, wurden 97 Familien mit Kindern im Alter bis sechs Jahre angeschrieben. 32 Familien hätten teilgenommen. Bei der Abfrage, ab wann die Betreuung im Waldkindergarten gewünscht würde, falls ein solcher entstehen sollte, seien für das Jahr 2023 acht Kinder, für 2024 sieben Kinder, für 2025 fünf Kinder und für 2026 zwei Kinder angegeben worden. „Für nächstes Jahr wären das 15 Kinder, was unser Kinderhaus entlasten würde“, sagte Huber. Das Gremium war sich aber schnell einig, davon derzeit unter anderem infolge der Schwierigkeit, ein geeignetes Grundstück zu finden, abzusehen.

Sipplingen Wegen Folgekosten: Gemeinderat stoppt Projekt Kinder-Erlebnispfad kurz vor Eröffnung vorläufig Das könnte Sie auch interessieren

Des Weiteren hatte das Gremium die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, wie viel der Umbau von Räumen im alten Verwaltungsbereich der Schule für den Betrieb einer weiteren Kindergartengruppe und eines Personalraumes kosten würde. Laut Huber wären das deutlich über 100.000 Euro. „Die schlechteste und nicht unbedingt günstigste Lösung“, wie es Willi Schirmeister (FW) ausdrückte. Nach Meinung von Elisabeth Lohrer (CDU) könnte eine Containerlösung sofort umgesetzt werden. „Kümmern wir uns darum, dass die vierte Gruppe so schnell wie möglich steht.“ Und Caroline Fruchtzweig (FW) empfahl, den Gymnastikraum in der benachbarten Turn- und Festhalle kurzfristig zu nutzen. Dies soll jetzt ebenso wie eine Containerlösung überprüft und im Rat erneut behandelt werden.