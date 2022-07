„Es ist unheimlich gut rausgekommen. Ich bin erstaunt, was man aus einem alten Haus im Grund genommen machen kann. Das sollte sich jeder mal ansehen.“ Voll des Lobes über das renovierte Rathaus zeigte sich Karl-Heinz Brand aus Sipplingen, einer von zahlreichen Gästen, die am Sonntag der offiziellen Einweihung des renovierten Rathauses im Rahmen des Dorffestes beiwohnten.

Eigentlich hätte die Veranstaltung schon 2020 stattfinden sollen, da die Gemeindeverwaltung bereits im Oktober 2020 wieder in das fertiggestellte Rathaus eingezogen war. nun Das aber fiel der Pandemie zum Opfer. „Nach einer zweijährigen coronabedingen Pause kehrt endlich wieder Leben auf unserem Herzstück der Gemeinde, dem Rathausplatz, ein“, freute sich Bürgermeister Oliver Gortat.

Viele Informationen über die Geschichte des Rathauses gibt Elisabeth Lohrer, ehrenamtliche Referentin für Geschichte und Dorfentwicklung, zum Besten. | Bild: Holger Kleinstück

Das Rathaus erstrahle in einem „neuen Glanz“, sagte der Bürgermeister weiter. „Es erfüllt jetzt alle Anforderungen, die an ein Rathaus gestellt werden müssen – und zwar an ein zeitgemäßes Rathaus.“ Er zeigte sich überzeugt, dass sich die grundlegende Renovierung positiv auf die Gemeinde und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken wird.

Das Haus sei so konzipiert worden, dass die Bürger im Eingangsbereich mit Glastüren empfangen werden. Gortat: „Diese symbolisieren eine offene und transparente Kommunikation.“ Kurze Wege zwischen Verwaltung und Bürgern und umgekehrt seien in einer bürgerfreundlichen Verwaltung das A und O. „An diesem Prinzip wollen wir in Zukunft festhalten.“

Nachdem Architekt Nils Kolberg unter anderem auf die Schwierigkeiten bei der Sanierung eingegangen war, übernahmen der evangelische Pfarrer Matthias Sehmsdorf und der katholische Pfarrer Jòzef Birò die Weihung des Rathauses. Sehmsdorf wies darauf hin, das Rathaus sei ein Gebäude, in dem Menschen Rat und Tat suchten beziehungsweise mit Rat und Tat hülfen. „Menschen kommen zusammen. Ein Rathaus lebt von der Begegnung.“ Der Umbau, aber auch die Pandemie hätten gezeigt, „wie sehr es diese Begegnungen und das Miteinander braucht“. Er wünschte, dass die Räume des Rathauses künftig von Leben, Fantasie, Kreativität, Verständnis, Hilfe und Unterstützung erfüllt sein mögen „und durch die Menschen, die hier dienen und ein- und ausgehen“.

Kurz nach der Weihung nutzten viele Gäste die Chance, den sanierten Rathauskeller zu inspizieren. Bereits am Tag zuvor erfolgte hier erstmals Bewirtung. | Bild: Holger Kleinstück

Die Sanierung Das Rathaus wurde 1669 als Rat- und Schulhaus erbaut. Besonders infolge seiner gefährdeten Statik musste das zweieinhalbgeschossige Haus saniert und teilweise umgebaut werden. Aufgrund der rund dreijährigen Sanierung entspricht es jetzt den neuesten Erfordernissen für Sicherheit und Publikumsverkehr. Die Kosten betragen rund 4,3 Millionen Euro. Die Gemeinde erhielt dafür Zuschüsse von 2,5 Millionen Euro: Landessanierungsprogramm etwa 2,14 Millionen Euro, Ausgleichstock 300 000 Euro und Denkmalpflege 69 720 Euro.

Alt-Bürgermeister voll des Lobes

Ex-Bürgermeister Anselm Neher sagte gegenüber dem SÜDKURIER, dass sich die seinerzeitigen Anstrengungen „wirklich gelohnt“ hätten. „Die denkmalschutzrechtlichen und baurechtliche Genehmigungen waren damals nicht einfach, vor allem im Hinblick auf die finanzielle Situation.“

„Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“, lobte Ex-Bürgermeister Anselm Neher. „Das Rathaus strahlt in einem neuen Glanz.“ | Bild: Holger Kleinstück

Man habe „Gottseidank“ die Möglichkeit gehabt, in das Landessanierungsprogramm zu kommen, der Grundstock zur Finanzierung. „Sonst hätten wir wahrscheinlich große Mühe gehabt, die Sanierung grundsätzlich angehen zu können“, sagte Neher. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das Rathaus strahlt in einem neuen Glanz.“

Vor der Giebelbeleuchtung spielt sich das Dorffest nach zweijähriger Pause am Samstagabend ab. | Bild: Holger Kleinstück

Davon konnten sich die Bürger am Sonntagnachmittag überzeugen. Aber nicht nur das: Während des Dorffestes machten die Besucher regen Gebrauch davon, auch den sanierten Rathauskeller erstmals in Augenschein zu übernehmen. Am Samstagabend bewirteten hier Mitglieder des „Heimatliedersängerbunds Sipplingen“. Viel Lob erhielt zudem eine Lasershow, die auf dem Rathausplatz zu sehen war – ein Höhepunkt des zweitägigen Festes.