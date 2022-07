von Michael Schhnurr

In das seit eineinhalb Jahren leer stehende Altenpflegeheim Silberdistel zieht wieder Leben ein. Ab Mitte Juli sollen dort Flüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft finden. Das bestätigte das Landratsamt in Friedrichshafen auf Anfrage des SÜDKURIER. Gegenwärtig wird die Silberdistel umgebaut.

Bis zu 135 Menschen aus der Ukraine sollen in die Silberdistel einziehen

Insgesamt sollen bis zu 135 Menschen aus der vom russischen Angriffskrieg verwüsteten Ukraine in der Silberdistel eine vorübergehende Bleibe finden können. Mit einer vollen Nutzung der Kapazitäten rechnet das Landratsamt bei Bedarf im vierten Quartal des Jahres. Im Bodenseekreis gibt es aktuell zwei Notunterkünfte in den Sporthallen Tettnang-Kau und Langenargen. Weitere Objekte für Geflüchtete aus der Ukraine befinden sich in Immenstaad, Friedrichshafen und Meckenbeuren.

Frühere Pläne für die Silberdistel Ein Bremer Investor wollte das ehemalige Altenpflegeheim Silberdistel im Jahr 2020 gewinnbringend zu Eigentumswohnungen umbauen. Die hochfliegenden Pläne scheiterten an der Bausatzung Sipplingens, die eine Aufteilung eines Grundstückes auf mehrere Eigentümer untersagt. Die von dem Bremer Investor anschließend vorgeschlagene Gründung einer Genossenschaft, die die Wohnungen vermietet, verlief – vermutlich aus Kostengründen – im Sande. Seit Dezember 2020 steht das Gebäude leer.

Der Mietvertrag mit den im Allgäu ansässigen Eigentümern wurde zunächst bis zum 31. Mai 2023 geschlossen. Begründung: „Die Laufzeit von einem Jahr ergibt sich aus der Zusage der Kostenübernahme durch das Regierungspräsidium.“ Der Bodenseekreis rechnet mit einem ungefähren Bauvolumen von 200.000 Euro bei Kostenübernahme durch das Regierungspräsidium. Auf welchen Betrag sich die Umbaukosten letztlich belaufen werden, ist gegenwärtig nicht exakt zu beziffern.

Eigentümer übernimmt Anteil an Reparatur der Brandschutzanlage

Lieferengpässe, Baustoffmangel und eine sich seit der Corona-Pandemie und nun dem russischen Angriffskrieg sich im Krisenmodus befindende Bauindustrie führen dazu, dass „Kostenplanungen (sich) kurzfristig (ändern) und (...) immer wieder angepasst werden (müssen)“, schreibt das Landratsamt. Bei der anstehenden Reparatur der Brandschutzanlage „trägt der Eigentümer einen vertraglich vereinbarten Anteil, sobald die Kosten für die Ertüchtigung vorliegen“, heißt es weiter. Aktuell sind die Baumaßnahmen in allen drei Häusern noch nicht abgeschlossen.

Eine weitere Ansicht der Silberdistel in Sipplingen. Bald sollen Flüchtlinge hier wohnen. | Bild: Schnurr, Michael

In Mietvertrag für das Hotel Adler fehlte eine Rücktrittsklausel

Schon einmal hatte der Landkreis in Sipplingen eine Flüchtlingsunterkunft, das Hotel Adler, angemietet, diese dann allerdings nie genutzt. Die Umbaukosten waren so immens hoch, dass der Kreis damals auch angesichts der zurückgehenden Anzahl von Flüchtlingen, auf einen Umbau verzichtete. Da in den Vertrag allerdings keine Rücktrittsklausel eingearbeitet war, musste das Landratsamt über Jahre an den Eigentümer für das leer stehende Gebäude Miete zahlen. Erst als der SÜDKURIER das Thema aufgriff und das ZDF begann, sich für das Thema zu interessieren, wurde mit den Eigentümern des Adler eine Übereinkunft getroffen, die es dem Kreis ermöglichte, den Vertrag zu beenden. Über die Höhe der über Jahre geleisteten Zahlungen schweigt sich die Behörde bis heute aus.