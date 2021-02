Sipplingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Bodenseegürtelbahn: Für einen Halbstunden-Takt der Bahn müsste ein Parkplatz weichen

Schnelle Züge auf einer elektrifizierten Strecke sollen die Bodenseegürtelbahn attraktiv machen. Für einen Halt zu jeder halben Stunde würde Sipplingen aber ein zusätzliches Gleis benötigen. Für die Ausweichstelle müsste ein öffentlicher Parkplatz weichen – ein Problem in der Gemeinde, in der im Sommer ohnehin Mangel an Parkmöglichkeiten herrscht. Ein Ausbau des Güterverkehrs soll laut Interessenverband Bodenseegürtelbahn bei den Plänen zur Elektrifizierung keine Rolle spielen.