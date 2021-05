Dabei übersah er den mit etwa 100 Stundenkilometer nahenden Interregio-Express. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Damenrad des Mannes, berichtet die Polizei. Wie durch ein Wunder blieb der 52-jährige Fußgänger dabei unverletzt. Auch die etwa 60 Insassen des Regionalzugs kamen mit dem Schrecken davon.

Am Zug entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Mann, der einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille hatte, musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde, teilt die Polizei mit.

Gegen den 52-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sipplingen und Überlingen waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Einsatzort.