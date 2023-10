Am Freitagabend fuhr nach Polizeiangaben ein 47-jähriger Opel-Fahrer in Sipplingen auf der Straße Längerach in Richtung Feuerwehrhaus. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen rund 50 Zentimeter hohen Stein. In der Folge kippte der Opel auf die linke Fahrzeugseite kippte. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Über 2,3 Promille im Blut

Wie die Polizei mitteilt, wird der entstandene Schaden auf 5000 Euro geschätzt. Nachdem die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme festgestellt hatten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und der Alkotest einen Wert von mehr als 2,3 Promille anzeigte, wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der Mann vor Ort abgeben. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht.