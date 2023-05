Der 57-jährige Fahrer kam mit seinem Schwerlaster von dem schmalen Gemeindeverbindungsweg zwischen der Straße Im Gehren und dem Schwenkental ab und erst in Schräglage zum Stehen. Zur Bergung mittels Kran musste zunächst ein Bereich abgebaggert und mit Kies und Stahlplatten gesichert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr richtete vorsorglich eine Ölsperre ein und musste auch hierfür Baggerarbeiten vornehmen, teilt die Polizei mit. Gegen 16 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Schaden am Gelände wird von der Polizei auf rund 500 Euro beziffert.