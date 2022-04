Sipplingen vor 1 Stunde

Ein Gutachten besagt: Das Badeverbot in Sipplingen ist unnötig

Die Badesaison naht. Gemeinden am Überlinger See und auch im Hinterland müssen ihre Haftung begrenzen. In Sipplingen hat der Gemeinderat seit Januar 2021 ein Gutachten vorliegen, ohne darüber beraten zu haben.