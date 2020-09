Immer weniger Menschen in Baden-Württemberg werden in klassischen Erdgräbern bestattet. Viele wünschen sich eine naturnahe Bestattung an einem Baum. Dem Wandel der Bestattungskultur wird sich auch die Gemeinde Sipplingen anpassen. So werden künftig auch Baumbestattungen möglich sein, geplant im Grabfeld IV beim gärtnergepflegten Grabfeld. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Kalkulation der Gebühren, wobei eine Kostendeckung von 50 Prozent vorgesehen ist. Die Gemeinderäte planen auch einen Vor-Ort-Termin.

Trend zu möglichst pflegeleichten Grabstätten

Nach Darstellung von Kämmerin Sabrina Girrbach waren früher Erdbestattungen in Reihen- und Wahlgräbern die Regel, während heute zunehmend Urnenbestattung die Regel seien und der Trend zu möglichst pflegeleichten Grabstätten gehe. „Die Einstellung zur Feuerbestattung hat sich geändert, es werden mehr Urnenbeisetzungen als Erdbestattungen durchgeführt“, sagte Girrbach.

35 Prozent der Bestattungen eine Urnenbeisetzung

In Sipplingen habe es bei durchschnittlich jährlich 21 Bestattungen im Vorjahr 35 Prozent Urnenbeisetzungen, im Jahr 2018 42 Prozent Urnenbestattungen gegeben – weniger als im Landesvergleich. In ganz Baden-Württemberg würden rund 65 Prozent der Verstorbenen eingeäschert.

Gemeinde muss entscheiden, welche Bestattungsformen sie künftig anbieten möchte

Die Kämmerin sagte weiter, vor der Festlegung der neuen Gebühren sei es wichtig, welche Bestattungsformen die Gemeinde künftig einführen wolle und auf welche man bewusst verzichte, wie etwa muslimische Bestattungen oder Rasengräber. Girrbach erklärte: „Dies dient als Richtschnur für die nächstjährige Friedhofsplanung, die behutsam erfolgen soll, um den Charakter des Friedhofs in Sipplingen beizubehalten und diesen nicht mit vielfältigen neuen Bestattungsformen zu überfrachten.“

Gärtnergepflegtes Grabfeld soll erweitert werden

Immer mehr Menschen entschieden sich für eine pflegeleichte Grabstätte, sagte Girrbach. Aus diesem Grund solle das gärtnergepflegte Grabfeld, das seit 2011 in Sipplingen angeboten wird, erweitert werden. Für die Gestaltung der baumnahen Bestattung sprach sich das Gremium für ein Röhrensystem und Bronzegussabdeckung aus, bei der mehrere Urnen übereinander beerdigt werden können.