Das Seniorenstüble in Sipplingen ist in das ehemalige Büro des Bürgermeisters in der früheren Werkrealschule umgezogen. Der Vorteil: Dort kann es gegenwärtig gleich zwei benachbarte Räume des Gebäudes mit nutzen. Der Nachteil: Das Seniorenstüble ist nur über eine steile Treppe zu erreichen, für die oft gehbehinderten Senioren eine Herausforderung. Der Grund des Umzugs: Der Bahnhof wird teilrenoviert, so dass die Bürgerselbsthilfe den dortigen ehemaligen Galerieraum für sieben Monate verlassen musste.

Gottmadingen „Anfangs war es wahnsinnig schwierig“: Ein pflegender Angehöriger berichtet Das könnte Sie auch interessieren

Wie es ab Sommer weitergeht, ist indes ungewiss. Der Mietvertrag des Seniorenstübles läuft im April 2023 aus. Ob er verlängert wird und in welchen Räumen, ist gegenwärtig offen. Laut Joachim Scholz, Vorsitzender der Bürgerselbsthilfe, macht die Fortsetzung des Seniorenstübles im Bahnhof nur Sinn, wenn dort auch der obere Raum der ehemaligen Galerie genutzt werden kann. Er ist gegenwärtig von der Gemeindeverwaltung als Ersatz für Trauungen reserviert, wenn diese nicht im Rathaussaal vorgenommen werden können.

Mit Unterstützung die Treppe nach oben

Doch auch ein Verbleib des Seniorenstübles in der Schule ist ungewiss. Dafür müsste eine von zwei Treppen abgebrochen und durch einen Fahrstuhl ersetzt werden. Gegenwärtig müssen die Seniorinnen die steile Treppe mit Unterstützung von Helferinnen zu Fuß erklimmen. Außerdem wird sich der Gemeinderat in seiner Frühjahrsklausur grundsätzlich mit der Zukunft des ehemaligen Schulgebäudes befassen: Der Kindergarten hat Platzprobleme, die Schülerbetreuung ebenso. Viele Bedürfnisse, die unter einen Hut gebracht werden müssen.

Diese steile Treppe müssen die Seniorinnen überwinden, um zum gegenwärtigen Seniorenstüble im Schulgebäude zu gelangen. Ein Treppenlift kann nicht eingebaut werden, er würde einen Fluchtweg versperren. | Bild: Schnurr, Michael

Vor diesem Hintergrund hatte die Bürgerselbsthilfe jetzt ins Übergangsdomizil des Seniorenstübles eingeladen. Bürgermeister Oliver Gortat, Wiltrud Bolien, für Sozialplanung zuständige Fachfrau des Bodenseekreises, und fünf Gemeinderäte waren dem Aufruf gefolgt, sich „einen authentischen Eindruck des Seniorenstübles“ zu machen, so Scholz. Wobei Caroline Fruchtzweig (Freie Wähler) in einer Doppelfunktion anwesend war: Sie ist sowohl Gemeinderätin als auch die Initiatorin des Seniorenstübles.

Sipplingen So engagieren sich Sipplinger für pflegebedürftige Senioren Das könnte Sie auch interessieren

Alle Gäste zeigten sich von der Betreuung im Seniorenstüble beeindruckt. Nach Kuchen und Kaffee sowie einer guten Stunde therapeutischen Malens unter Anleitung von Stephanie Eiden übten die sieben Seniorinnen unter Anleitung von Carolin Fruchtzweig närrische Lieder ein. Karl-Heinz Rimmele hatte für die Seniorinnen Lieder und Texte zusammengestellt. Bald schunkelten Bürgermeister Oliver Gortat, Wiltrud Bolien, die Ratsmitglieder sowie mehrere Helferinnen gemeinsam zu närrischen Weisen.

Die Seniorinnen im neuen Seniorenstüble. Unter Anleitung von Carolin Fruchtzweig (hinten, Bildmitte) proben die Frauen närrische Lieder, die ihnen von Karl-Heinz Rimmele zusammen gestellt wurden. | Bild: Schnurr, Michael

„Seniorenstüble ist nachahmungswürdig“

Wiltrud Bolien, die im Landratsamt für die Sozialplanung zuständig ist, aber auch Projekte wie das Seniorenstüble überprüfen und anerkennen muss, damit es Förderung erhält, war überzeugt. „Das Seniorenstüble der Bürgerselbsthilfe ist nachahmungswürdig“, sagte sie. Oliver Gortat war begeistert und auch Clemens Beirer, Elisabeth Lohrer (beide CDU) sowie Markus Beirer und Holger Kuhn (Freie Wähler) zeigten sich sehr angetan von dem Projekt. Die Kommunalpolitiker wiesen aber gleichzeitig auf die schwierige Gemengelage hin: Zahlreiche Anforderungen und Wünsche müssten im sozialen Bereich angesichts einer grundsätzlich veränderten Familiensituation berücksichtigt werden.