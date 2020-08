Die vorgeschriebene Überprüfung des bestehenden, im Juli 2018 beschlossenen Lärmaktionsplanes für Espasingen, Ludwigshafen und Sipplingen hat keine neuen Erkenntnisse oder Betroffenheiten ergeben: „Aktuell besteht keine Notwendigkeit für eine Überarbeitung oder Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Gemeinde Sipplingen“, sagte Claus Kiener von der Firma Modus Consult Ulm GmbH im Gemeinderat. Eine entsprechende Mitteilung wird nun an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) gesandt.

Auch die klappernden Schachdeckel wurden saniert

Seinen Darstellungen zufolge umgesetzt worden sind auf der Sipplinger Seestraße, der B 31-alt, die Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde vom Bahnhof bis zum östlichen Ortsende in Richtung Überlingen. Die Überprüfung und Sanierung von klappernden beziehungsweise abgesenkten Schachtdeckeln und Schieberkappen in der Ortsdurchfahrt sei vom westlichen Ortseingang bis zum Bahnhof erfolgt. Ausstehend seien noch die entsprechenden Arbeiten vom Bahnhof bis zum östlichen Ortsende und hier auch der Einbau vom lärmarmen und –mindernden Fahrbahnbelägen. Noch Jahre werde aber der Bau der Ortsumfahrung Stockach-Espasingen (B 31/B 34) mit daraus resultierendem Lkw-Verbot zur Entlastung der Ortsdurchfahrt dauern. Das Planfeststellungsverfahren laufe, weiter Verfahrensschritte schlössen sich an. Kiener: „Eine Beschleunigung liegt nicht im Rahmen der Gemeinde Sipplingen.“

30 Stundenkilometer-Zone wird eventuell erweitert

Bürgermeister Oliver Gortat machte darauf aufmerksam, er werde immer wieder gefragt, warum Tempo 30 nicht auch hinter dem Bahnhof in Richtung Stockach gelte. Hier sei jedoch keine entsprechende Betroffenheit festgestellt worden. Wenn jedoch die B 31-alt zur Landesstraße heruntergestuft werde, läge der Grenzwert um zwei Dezibel niedriger als jetzt. „Dann ist eine erneute Diskussion denkbar“, sagte Gortat. Lob gab es von Gemeinderat Thomas Biller (FW): „Die Lärmreduzierung in der Seestraße ist deutlich spürbar“, sagte er. „80 bis 90 Prozent aller Vorhaben sind inzwischen erledigt. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.“