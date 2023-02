„Eine gute Nachricht: Der Preis wird geringer“, freute sich Sabrina Girrbach, Fachbereichsleiterin Finanzen, als sich der Gemeinderat mit der Abwassergebühr beschäftigte. Denn die Sipplinger müssen in diesem Jahr für ihr Abwasser etwas weniger als im Vorjahr zahlen. Das Gremium beschloss, für Wohngrundstücke und Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, pro Wohneinheit die Schmutzwassergebühr von 2,13 Euro pro Kubikmeter auf 1,88 Euro zu senken. Die Niederschlagswassergebühr pro Quadratmeter versiegelter Fläche beträgt statt 70 Cent jetzt 77 Cent. Die Grundgebühr bleibt bei 48 Euro.

Wie die Kämmerin informierte, fehlen infolge der Umstellung des Haushalts auf die Doppik noch Jahresabschlüsse, weshalb keine Gebührenunterdeckung eingebracht worden sei und sich der Preis bei Schmutzwasser reduziere. Die Gebühren dürften höchstens so bemessen sein, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. „Dabei sind Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre nach Entstehung auszugleichen“, so Girrbach. Kostenunterdeckungen könnten in diesem Zeitraum ausgeglichen werden, müssten aber nicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei es jedoch von Vorteil. Sie kündigte an, dass künftig die Nachkalkulation jährlich im Rat eingebracht werden wird. „Die nächste Plankalkulation ist für 2024 bis 2025 vorzusehen.“

Seit 2011 werden die Abwassergebühren getrennt für das Schmutz- und das Niederschlagswasser berechnet. Die Gebühr setzt sich zusammen aus der Mengengebühr für Schmutzwasser und der Flächengebühr für Niederschlagswasser. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden wird in Sipplingen zusätzlich eine Grundgebühr je Wohneinheit erhoben. Damit soll sichergestellt werden, dass sich auch Eigentümer von Wohnungen mit geringem Wasserverbrauch, wie Zweitwohnungen oder Ferienwohnungen, angemessen an den Kosten der Abwasserbeseitigung beteiligen.