Sipplingen vor 4 Stunden

Zeugenaufruf: Lastwagenfahrer beschädigt Zaun

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, gegen 7.45 Uhr, an der Straße Im Breitenweingarten mit seinem Lastwagen in einer scharfen Rechtskurve den Zaun eines Grundstücks gestreift, berichtet die Polizei.