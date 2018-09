Als das Rebleutehaus in Sipplingen 1595 erbaut wurde, befanden sich rundherum Weinberge. Das Kloster Salem betrieb Weinanbau in direkter Nähe zum Bodensee. Während die Reben über die Zeit verschwanden, blieb das Rebleutehaus, das auch Klosterhof genannt wird, bestehen. Marina und Gerhard Ackermann sind die heutigen Besitzer des Westteils. Schon immer wollten sie in einem Altbau leben. Geworden ist es schließlich das Denkmal in Sipplingen. Nach einer Sanierungszeit von etwa eineinhalb Jahren konnten sie im März 2017 einziehen. Dem waren die detailreichen Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit ihrer Architektin, der Bauforscherin, den Denkmalpflegern, Restauratoren und Handwerkern vorangegangen. Die Überlinger Architektin Corinna Wagner-Sorg sagt: "Frau und Herr Ackermann waren die idealen Denkmalbauherren. Für Anregungen of­fen, flexibel und immer darauf bedacht, dem Haus gerecht zu werden."

Die Sanierung ist dabei als echte Mammutaufgabe zu verstehen: von der Restaurierung des Sichtfachwerks bis hin zur Gestaltung der späteren Räume. Als Lohn für die viele Arbeit kann der Denkmalschutzpreis des Landes Baden-Württemberg angesehen werden, mit dem das Rebleutehaus jetzt ausgezeichnet wurde – genauer gesagt der westliche Hausteil. Das Gebäude ist seit dem 19. Jahrhundert zweigeteilt. Die Privatwohnung der Ackermanns erstreckt sich über das Dach und einen früheren Scheunenanbau. Im Ergeschoss und Obergeschoss finden sich drei Ferienwohnungen, die die Familie temporär vermietet.

Kabel für die Elektrik schlängeln sich am einstigen Heuaufzug entlang. So musste die historische Bausubstanz nicht aufgerissen werden.

Marina Ackermann mag ihre Wohnküche ganz besonders. Hier wurden Moderne und Vergangenheit miteinander verpaart: Die Hausherrin lehnt an der Küchenzeile. Neben ihr steht der Esstisch an einer Wand, die im Sichtfachwerk inklusive Farbfassung erhalten ist. Zwei solche Wände sind noch im Rebleutehaus zu sehen. "Das ist schon eine Rarität", wie Corinna Wagner-Sorg erklärt. Laut der Architektin hätte ein armer Bauherr damals nie solche Wände realisieren können. Das Gebäude ist nach wie vor Zeugnis der reichen Bau- und Wirtschaftskultur des Salemer Klosters – trotz der vielen baulichen Veränderungen in den vergangenen vier Jahrhunderten. Weder vom Bodensee noch vom Berg aus darf das Rebleutehaus heute neu aussehen. Der Charakter darf nicht verändert werden. Das fordert der Denkmalschutz. Die Außentreppe zur Wohnung der Ackermanns befindet sich daher an der Rückseite des Scheunenanbaus. Beim Dachdecken wurden alte Ziegel wiederverwendet. Brandschutzmaßnahmen brachten die Handwerker versteckt an. Architektin Corinna Wagner-Sorg und Zimmermeister Sebastian Schmäh freuen sich, wenn Besucher die eigens ausgetüftelten Lösungen nicht gleich entdecken. "Es geht um den Umgang, wie man die historischen Flächen in ihrer Qualität erhält", sagt Zimmermeister Schmäh. An einen Ausbau des Dachs war zunächst nicht zu denken. In Dächern fanden sich 1595 keine Wohnräume. Der Denkmalschutz lehnte eine Ausgestaltung deshalb ab. Das Team bekräftigte, dass am historischen Bild nichts verändert wird. Es wurden etwa keine neuen Gauben für mehr Tageslicht hinzugefügt. Ackermanns gaben sich mit dem Vorhandenen zufrieden. In der Wohnküche kam so eine der vielen Sonderanfertigungen zum Zuge. Die Fensterrahmen sind an den Seiten geringfügig schmäler als oben und unten. Auf diese Weise wird ein größerer Lichteinfall von außen möglich.

Diese Wand ist so, wie sie schon immer war. Sie wurde nie von Gipskartonplatten überdeckt. Heute übernachten hier Feriengäste.

Die Leitungen für Elektrik und Heizung in den Räumen, besonders gut ist das in den Ferienwohnungen zu sehen, sind nur auf die Mauern aufgesetzt. Die alte Bausubstanz wurde nicht an intakten Stellen aufgerissen. In der Wohnküche schlängeln sich die Kabel für die Lampen um den einstigen Heuaufzug. Die Badezimmer finden sich dort, wo Fußböden und Wände kaputt waren. 1,5 Millionen Euro stecken in dem sanierten Westteil des ehemaligen Klosterhofs. Zuschüsse gab es vom Land und von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Die Ferienwohnungen helfen bei der finanziellen Last. Für die Experten hat die Denkmalsanierung eine politische Dimension. Zimmermeister Schmäh sieht in Gemeinden wie Sipplingen, Meersburg und Bermatingen, die einen strengen Ensembleschutz verfolgen, eine Möglichkeit für die Innenraumverdichtung. Denkmäler können neuen Wohnraum bieten. "Wir zeigen, dass es geht. Man kann es rechnen und Qualität abliefern", fügt die Architektin hinzu. Wagner-Sorg möchte andere Bauherren ermutigen. Gleichzeitig appelliert sie an die Politik, Eigentumsteilungen und Ferienwohnungen offen gegenüber zu stehen. Bauherren brauchen Optionen für zusätzliche Nutzungen. Davon ist Wagner-Sorg überzeugt.

Rebleutehaus seit 1595 Das zweigeschossige Haus mit Walmdach wurde 1595 für den vom Kloster Salem betriebenen Weinanbau errichtet. Urspünglich völlig in Sichtfachwerk erbaut, befand sich im Erdge­schoss der rechten Haushälfte ein Torkel, ansonsten diente das Ge­bäude zur Unterbringung der Rebleute. Die Bau­untersuchung ergab viele spätere Veränderungen. So wurden im 18. Jahrhun­dert im westlichen Teil die Außenwände des Erdgeschosses durch Mauerwerk ersetzt, im 19. Jahrhundert erfolgte die Aufteilung in zwei Haushälf­ten. Dem westlichen Teil wurde 1866 für die landwirtschaftliche Nutzung ein Anbau angefügt, später ein Stall.

