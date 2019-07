Sipplingen vor 19 Minuten

Vier neue Gesichter im Gemeinderat: Bürgermeister Oliver Gortat verpflichtet die Mitglieder des neuen Gremiums

Die Freien Wähler sind mit sieben Sitzen am stärksten im Gemeinderat vertreten. Bürgermeister Oliver Gortat kündigte an, dass die offizielle Verabschiedung der ausgeschiedenen Bürgervertreter am 29. November stattfinden wird.