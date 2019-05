Vier Leichtverletzte und Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag um 14.30 Uhr auf der Seestraße ereignet hat. Laut Polizei erkannte ein 20-Jähriger zu spät, dass ein vorausfahrender 26-Jähriger verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf den Vordermann auf. Die 20-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie drei 26, 28 und 31 Jahre alte Personen im vorderen Auto wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.