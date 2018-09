von SK

Sipplingen (hk) An beiden Ortseingängen, von Überlingen und von Ludwigshafen kommend, werden die Autofahrer ab sofort informiert, was aktuell und demnächst in Sipplingen los ist. Denn die Gemeinde hat zwei neue Ortseingangsschilder, die zusätzlich Informationen über Veranstaltungen im Ort bieten. Somit werden auch die Veranstaltungen beworben, die von der Tourist-Information und den Sipplinger Vereinen geplant und organisiert werden. Die Vereine hatten sich diese Schilder gewünscht. Mit der Konzeption, Gestaltung und Fertigstellung war das Werbezentrum Bodensee aus Radolfzell beauftragt worden.

Tafeln aus Gewinn des Dorffests bezahlt

Für die Finanzierung der neuen Schilder sorgte der Gewinn aus dem Sipplinger Dorffest, dessen gesamte Einnahmen Jahr für Jahr der ganzen Gemeinde zugute kommen. Bereits vor Festbeginn wird regelmäßig festgelegt, wofür der Erlös eingesetzt werden wird. Anschließend folgt ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss.

Wie die Tourist-Information mitteilte, dienten das touristische Corporate Design von Sipplingen und die bereits bestehende Fußgängerbeschilderung im Ort als Orientierung für die Gestaltung der Schilder. "Ein schönes Luftbild hat das Ganze aufgerundet", erklärte Leiterin Silvia Fritz.

Mit Luftbild und Internetadresse

Als weiteres Erkennungsmerkmal ist die Internetadresse www.sipplingen.de abgebildet. Zum ersten Mal ist auch das Logo der deutschen Bodenseeregion mit auf dem Schild. Fritz meinte dazu: "Auch die kleine Dorfgemeinde Sipplingen leistet stets einen aktiven Beitrag zur Profilierung und Weiterentwicklung des Bodenseekreises."

Kritik: Hinweise auf Veranstaltungen zu klein geschrieben

Dass die Schilder aber nicht nur auf Zustimmung stoßen, wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats offenbar. "Die alten Schilder waren mir lieber. Mir gefallen sie nicht", urteilte etwa Willi Schirmeister (Frei Wähler). Insbesondere bemängelte er die zu kleine Schrift der Veranstaltungshinweise. "Das ist kaum lesbar. Die Vereine hatten sich hier etwas Größeres gewünscht." Gortat gab ihm diesbezüglich Recht. "Stimmt, die Werbetafeln sind zu klein. Auch wenn Tempo 30 eingehalten wird", sagte er und versprach Nachbesserung.

