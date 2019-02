„Drücken Sie uns die Daumen, dass es in diesem Jahr mehr regnet.“ Angesichts der im Vorjahr extremen Trockenheit und Wärme hofft Revierförster Rolf Geiger, dass es in diesem Jahr wieder feuchter im Sipplinger Wald zugehen möge. Gegenüber dem Vorjahr rechnet er mit einem reduzierten Gewinn für den 189 Hektar großen Wirtschaftswald. Geplant sind 10 750 Euro gegenüber 15 470 Euro im Vorjahr. Das teilte der Leiter des Überlinger Amts für Grünflächen, Umwelt und Forst in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, als es um den vom Gremium beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das laufende Jahr ging.

1150 Festmeter Holz sollen in diesem Jahr eingeschlagen werden, wodurch inklusive der Erschließung Einnahmen von 71 350 Euro erwartet werden. Demgegenüber stehen kalkulierte Ausgaben von 60 600 Euro, was einen prognostizierten Überschuss von knapp 10 750 Euro ergibt. Ein halber Hektar soll neu bepflanzt werden, auf drei Hektar ist Jungbestandspflege und auf vier Hektar sind mechanische Kultursicherung und Pflanzungen geplant.

Im Rückblick meinte Geiger, es habe sich um ein außergewöhnliches Jahr mit großer Wärme und Trockenheit gehandelt. Das habe zu viel mit Borkenkäfern befallenem Holz geführt, „so viel wie seit dem Sturm Lothar nicht mehr“, sagte Geiger. Dieses Holz habe weniger Erlös gebracht, „aber unter dem Strich" sei man gut in der Planung geblieben. Es werde auch dieses Jahr viel Borkenkäferholz geben, ist der Förster überzeugt. „Temperaturen über 30 Grad sind für unsere Bäume nicht gut“, sagte er. Die Fichte, der für den Forstbetrieb wichtigste Baum, werde es in Zukunft schwer haben, wenn es so warm bleibe. Die Buche halte die Witterung besser aus. „Sie läuft uns nach“, sagte Geiger angesichts der Tatsache, dass sie sich schnell in der Fläche ausbreite. Man müsse aber schauen, dass man Nadelholz in die Wälder einbringe, „weil es einfach für den Betrieb und die Wirtschaft wichtig ist“. Insbesondere auf der Nordseite des Waldes am Sipplinger Berg, die nasser sei als die Südseite, wolle man Nadelholz pflanzen. In Hinblick auf die Bestandspflege des Waldes werde die Brombeere ein Problem.