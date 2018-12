Die Sipplinger Gemeindeverwaltung muss ihre Personalstruktur und Arbeitsabläufe in Zukunft optimieren, wie die Firma Heyder und Partner in einer Untersuchung herausfand. Bei dem Tübinger Unternehmen handelt es sich um eine Gesellschaft für Kommunalberatung. Diplom-Verwaltungswirt Norbert Kranz präsentierte die Ergebnisse in dieser Woche in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates.

Schon im November hatte es eine nichtöffentliche, fast fünfstündige Sitzung gegeben. Und auch vor der Sondersitzung am Mittwochabend war nichtöffentlich getagt worden. Ab 20.30 Uhr sollten sich die Türen der Aula der Burkhard-von-Hohenfels-Schule eigentlich auch für die Bürger öffnen, unter ihnen zahlreiche Mitarbeiter der Verwaltung. Doch erst um 21 Uhr startete der öffentliche Teil des Abends. Bürgermeister Oliver Gortat begründete die Verspätung damit, dass es Gesprächsbedarf gegeben habe.

Nichtöffentlich war beantragt worden, auch nicht öffentlich Beschluss zu fassen. Demnach soll es eine weitere halbe Personalstelle im Bürgerbüro geben. Und in der Tourist-Information ist den Planungen zufolge vorgesehen, eine bis Januar 2019 auf 40 Prozent aufgestockte Stelle zu entfristen. Die Entscheidung über die Neuschaffung einer halben Stelle in der Kämmerei wurde mit Blick auf den Ruhestand von Hauptamtsleiter Uli Sulger im Jahr 2021 vertagt. Ablehnend stand der Gemeinderat dem Vorschlag gegenüber, das Personal in der Tourist-Information aufzustocken. Hier wünscht man sich noch nähere Informationen.

Norbert Kranz war es, der einen Einblick gab, weshalb an der Personalstruktur gefeilt werden soll. "Sie schieben 430 Arbeitsstunden als Überstunden vor sich her", erklärte der Experte. Diese entstünden gerade bei Teilzeitarbeitskräften. Und aus dem Jahr 2017 sind laut Vortrag 113 Urlaubstage als Altlasten übrig geblieben. Kranz legte zudem dar, dass vor allem in der Kassenverwaltung und im Bereich Steuern ein Problem besteht, wenn Vertretungen organisiert werden müssen. Hinzu kommen neue Herausforderungen, wie zum Beispiel die Umstellung auf eine digitale Aktenablage. "Wir brauchen definitiv eine Verstärkung", sagte Kranz. Im Bereich des Unterbaus der Verwaltung seien zusätzliche Zeiten zwingend. Eine Alternative wäre, manche Bereiche komplett mit anderen Gemeinden zu leisten, so Kranz.

Im kommenden Januar werden die Untersuchungsergebnisse in Sachen Bauhof und Hausmeisterdienste zunächst nichtöffentlich besprochen. Bürgermeister Gortat formulierte ein klares Ziel für das Projekt. Die Eigenständigkeit der Gemeinde solle weiterhin gewährleistet werden. Dazu brauche es ein "gescheites Fundament". Die Mitarbeiter der Verwaltung seien das A und O. Diese nahmen die Informationen interessiert zur Kenntnis.