von Mardiros Tavit

Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionsvorsitzender im baden-württembergischen Landtag, war der Hauptredner beim politischen Aschermittwoch des FDP-Bezirks Bodensee-Oberschwaben. Für gewöhnlich wird an einem politischen Aschermittwoch mit dem rhetorischen Degen gefochten. Doch Rülke zog das Florett vor. Statt derber Sprüche, gab es feine Gedankengänge und die Schlussfolgerung, dass der politische Gegner keine ordentlichen Lösungen liefert.

Fellbach Seine Exzellenz Oettinger rockt die Südwest-CDU Das könnte Sie auch interessieren

Der Politprofi verstand es, Zurufe aus dem vollen Saal direkt in seine Rede einzubauen. Als ein Besucher rief, dass am politischen Aschermittwoch die Kleinen mit den Großkopferten abrechnen und nicht umgekehrt, kam er hinter seinem Rednerpult hervor und stellte sich in den Raum: "So zeige ich den Großkopferten meinen Rücken und bin bei ihnen." Wie der Saal, nahmen diese Aktion hinter ihm der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher und FDP-Kreistagsfraktionsvorsitzende Hans-Peter Wetzel mit Humor.

In seiner Rede nahm sich Rülke immer wieder ein Politikfeld vor und analysierte das Handeln der Großen Koalition im Bund sowie der Schwarz-Grünen Koalition im Land. Dabei sezierte er die Streitpunkte zwischen den Koalitionsparteien. Er baute geschickt die Lösungen der FDP ein. "In Bund, wie im Land sind wir bereit, beide Regierungen von ihrem Leid zu erlösen, wenn die Regierungsinhalte der FDP umgesetzt werden", schloss er. Aber die Zeiten der FDP als Steigbügelhalter seien vorbei.

Deutliche Kritik an der AfD

Das Thema AfD hatte er ausgespart, am Ende musste er sich auf Besucherwunsch doch dazu äußern. Der Fraktionsvorsitzende benannte Fehlverhalten der AfD-Landtagsabgeordneten, erzählte über die Streitigkeiten in deren Fraktion und gab Beispiele ihres rassistischen Verhaltens: "Diese bornierten Rassisten und Nationalisten sind keine Alternative für Deutschland, sie sind eine Schande.". Rülke erhielt langen Applaus. "Sie haben uns aus der Seele gesprochen", kommentierte Wetzel.

Hoher verteidigt Kramp-Karrenbauer

Den ersten Lacher des Abends hatte allerdings Hoher. "Liebe Damen und Herren. Liebe Diverse", fing er seine Begrüßung an, um sich danach hinter der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu stellen. "Man kann mit dem politischen Gegner wie man will umgehen, aber ich muss 'AKK' in Schutz nehmen. Wer den Fasching nicht versteht, sollte zu Hause bleiben", sagte der Landtagsabgeordnete und Salemer Narrenrat.