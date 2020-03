von Petra Hofmann

Im Rahmen der Sipplinger Rathauskonzerte fand das „Presto! Espresso!“-Benefizkonzert bei Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag im katholischen Pfarrhaus statt. An den mit Ostermotiven festlich geschmückten Tischen hatten sich viele Zuhörer versammelt, um die jungen Preisträger des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ live zu erleben. „Ich wohne hier und komme immer wieder“, sagte Gaby Schultz. „Es ist faszinierend, was die Jugendlichen und Kinder leisten.“

Erlös der Veranstaltung geht an Kinderheim in Rumänien

Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinderheim St. Nikolaus in Rumänien. Elisabeth Hepp unterstützt das Heim schon seit 14 Jahren.

Maximilian Geiger improvisiert gern am Klavier

Der achtjährige Maximilian Geiger aus Leustetten begeisterte am Klavier. Er spielte seine Lieder mit ernsthafter Hingabe und Können und entzückte die Zuhörer unter anderem mit „Rondo Toccata“ von D. Kabalewski. Er erzählte, dass er nicht gern übt, aber mit großer Begeisterung am Klavier improvisiert. Maximilian wird an der Musikschule in Überlingen von Alexander Burdenko unterrichtet und wurde beim Wettbewerb mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

Generalprobe für Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Jana Morgenstern mit dem Cello und Ronja Ramisch mit dem Akkordeon überzeugten im Duett mit ihrem ausdrucksvollen Spiel. Sie nutzten den Auftritt als Generalprobe für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Johanna Zander aus Salem versprühte Fröhlichkeit mit ihren Songs aus „My Fair Lady.“ Die vier jungen Violinistinnen Christina Skrdlant, Anne Sophie Maier, Alamea Reuter und Finja Peters spielten das „Konzert für vier Violinen, Largo, Allegro“ von G. P. Telemann. Souverän und berührend war der Vortrag der Solo-Violinistin Sophia Skrdlant aus Salem, begleitet am Klavier von Elena Orlova. Celina Grosch beendete den musikalischen Nachmittag am Klavier mit „Jatekok: Spiele 6, les Adieux“ von E. Lalo.

Im Rahmenprogramm Gedichte und Texte zum Thema Wasser

Durch das Programm führte die Musikpädagogin der Schule Schloss Salem, Susanne Sigg. „Es ist schön, jungen Leuten eine Bühne zu bieten, die mit ansteckender Freude das Publikum begeistern.“ Im Rahmenprogramm sorgten Rita Weiß und Karl Hepp für kurzweilige Unterhaltung mit Gedichten und Texten zum Thema Wasser von Rilke, Goethe und Heinz Erhardt.