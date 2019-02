Sipplingen vor 3 Stunden

Polizeikontrolle: 35-Jährige fährt betrunken Auto

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben bei einer 35-jährigen Autofahrerin, die sie am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Seestraße in Sipplingen kontrollierten, Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt.