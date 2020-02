Der Geschädigte fuhr von Ludwigshafen in Richtung Sipplingen, als ihm auf der Geraden vor dem Yachthafen das Auto des Unfallverursachers auf seiner Seite entgegenkam. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei an dem Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist nichts Weiteres bekannt, teilt die Polizei mit. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung setzen.