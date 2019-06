Immer wieder werden Wassersportler auf dem Bodensee vom Wetter überrascht. Sie paddeln, rudern oder segeln bei Sonnenschein los und geraten scheinbar plötzlich in ein Unwetter. Dass Werner Posen und seine Arbeitskollegin am Montagnachmittag in Seenot gerieten und um etwa dieselbe Zeit die Bilder des Malers Norbert Sand an der Wallfahrtskirche Birnau zu Bruch gingen, überrascht Britta Siebert-Sperl, Diplom-Meteorologin beim Wetterdienst Kontor, indes nicht. Denn: Es war eine Gewitterzelle auf dem Wetterradar zu erkennen. „Windböen mit hohen Windgeschwindigkeiten und abrupten Richtungswechseln entstehen besonders in der Nähe von Gewitterzellen„, sagt Siebert-Sperl.

Laie sieht Gewitterzellen nicht

Das Fatale: Diese Gewitterzellen müssen für den Laien nicht mal sichtbar sein. In den Bergen kann entfernt ein Gewitter toben, während die Ausläufer in Form von Windböen Wassersportler – und eben Bilder – am Bodensee umreißen. So berichtet Maler Norbert Sand: „Kaum hatte ich ein Lüftchen verspürt, schon hat es mir alle Bilder umgeweht.“ Siebert-Sperl erläutert dazu: „Das können Ausläufer von Gewitterzellen sein, die irgendwo sind, aber nicht an dem Ort, wo ich gerade bin.“

Superzellen wirken über 50 Kilometer

Ihren Angaben zufolge haben lokale Gewitterzellen einen Wirkungsgrad von bis zu 20 Kilometern. Anders sieht es bei Superzellen aus: Diese können laut Britta Siebert-Sperl bis in eine Entfernung von 50 Kilometern wirken. Wie stark der Wind am Ende weht, hängt von den Temperaturunterschieden zwischen den einzelnen Luftschichten ab. Beim Bodensee kommt hinzu, dass sich das Wasser anders erwärmt als die Flächen rundherum. Und: „Bei richtigen Kaltfrontdurchgängen sind die Unterschiede noch gravierender“, sagt die Meteorologin.

Windböen brechen über dem See nicht

Die Wasseroberfläche und die umliegenden Weinanbaugebiete haben den Windböen zudem nicht viel entgegenzusetzen. „Über Waldgebieten brechen Windböen sehr schnell“, sagt Siebert-Sperl – über dem See nicht. Leuchten an den Ufern warnen vor Sturm. Ferner ist das Wetter teils an den Wolken zu erkennen. Bei Sturm bildeten sich an der Unterseite der Wolken Rollen. Gewitterwolken sähen wie Ambosse aus, so die Meteorologin. Genau vorherzusagen, wo Gewitter herunterkämen, sei schwer.

Das hänge von den Untergründen und den örtlichen Strömungsverhältnissen ab. Siebert-Sperl bemängelt, dass viele Wassersportler oder Menschen, die in den Bergen unterwegs seien, keine Ahnung vom Wetter hätten. Sie sagt aber auch, dass es ganz ausgefuchsten Leuten passiere, dass sie mal festsäßen. Manch ein Bergführer habe schon aus einer Hütte angerufen, um zu fragen, wann das Wetter wieder besser werde.