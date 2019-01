„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ Mit diesem Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann begrüßte Bürgermeister Oliver Gortat die Gäste beim zweiten offiziellen Neujahrsempfang in der Turn- und Festhalle, der von der Musikkapelle Sipplingen unter der Leitung von Artur Widenhorn und dem Besuch der Sternsinger umrahmt wurde.

"Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass die Traditionen und Veranstaltungen so bleiben wie bisher. Das ist bei uns im Dorf schon immer sehr erfolgreich gewesen." Gottfried Harder | Bild: Holger Kleinstück

Der Rathauschef gab einen pauschalen, aber doch repräsentativen Eindruck über die Fülle an Aufgaben und Begebenheiten des Gemeindelebens. Der Sipplinger Neujahrsempfang werde auch in Zukunft für die gesamte Bevölkerung zugängig bleiben und in der Regel immer am zweiten Freitag des neuen Jahres stattfinden, versprach Gortat.

Gortat zeichnete Josef Dichgans aus, der im Vorjahr auf eigenen Wunsch nach 34 Jahren aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist und nie mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten habe, sagte der Bürgermeister. Links: Maria Dichgans. | Bild: Holger Kleinstück

Der Bürgermeister sagte, er wolle die Herausforderungen, vor denen man stehe, so schnell und so gut als möglich meistern. „Das ist unser gemeinsames ehrgeiziges Ziel für unsere Gemeinde Sipplingen“, erklärte Gortat.

Im Jahr 2018 – das erste komplette Jahr, in welchem er die Geschicke von Sipplingen leiten durfte – habe er versucht, einiges zu erledigen „und meines Erachtens auch getan. Ich habe viele Projekte auf den Weg gebracht; aber nicht jedes Vorhaben lässt sich innerhalb dieser Zeit auch realisieren“, so der Bürgermeister.

Bürgermeister Oliver Gortat begrüßt seinen Amtsvorgänger Anselm Neher. | Bild: Holger Kleinstück

Er verhehlte nicht, dass er so manches Päckchen mit auf den Weg bekommen habe, das aktuell schwer auf seinen Schultern liege, weil dessen Inhalt von einigem politischen aber auch finanziellen Gewicht sei. Damit sprach Gortat insbesondere die Entwicklung des Bauerwartungslandes „Hohfelser“ an.

"Ich wünsche mir, dass die Zukunftswerkstatt wieder aufgegriffen wird – mit einer möglichst guten Beteiligung. Ich hoffe auch, es findet sich jemand, der mal was für die Allgemeinheit stiften kann." Jolande Schirmeister | Bild: Holger Kleinstück

Wenn keine Einigung mit den Grundstücksbesitzern erzielt werden könne, gelte es aus der Vergangenheit zu lernen und die Grundstücke in das Eigentum der Gemeinde zu überführen, die zum Kauf angeboten würden, „sodass dieses Gebiet mittel- und langfristig seinem eigentlichen Zweck, der Schaffung von bezahlbareren Wohnraum, zugeführt werden kann“.

Nach dem offiziellen Teil bestand für die Bürger beim Buffett die Möglichkeit zum Meinungsaustausch. | Bild: Holger Kleinstück

Im Hinblick auf die kommenden Kommunalwahlen am 26. Mai appellierte der Verwaltungschef an die Bürger, Verantwortung zu übernehmen, zu wählen und sich gegebenenfalls auch als Kandidat für den Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. "Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, die Zukunft von Sipplingen mitzugestalten“, sagt Gortat, Alan Kay "Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet" zitierend.

"Ich wünsche mir weiterhin so freundliche Begegnungen wie heute Abend mit aufgeschlossenen, liebenswerten Menschen. Das macht den Charme des Dorfes zwischen See und Berg aus." Gertrud Brandl | Bild: Holger Kleinstück

Für eine Abrundung des zweistündigen Programms sorgte der Poetry Slammer Wolfgang Heyer mit "Der schwäbische Dialekt": Auf abwechslungsreiche und kabarettistische Weise ließ er den schwäbischen Dialekt als "Weltsprache" hochleben, wobei er das Zwerchfell der Gäste immer wieder strapazierte, bevor sich diese in Gespräche beim Stehempfang vertiefen konnten.

„Ich wünsche mir, dass es jetzt beim Thema Radweg weitergeht. Außerdem sollte für das Altersheim Silberdistel eine Lösung gefunden werden, die für alle im Ort tragbar ist.“ Franz Widenhorn | Bild: Holger Kleinstück