Er beklagt darin sein Leben als Untoter in der Zwischenwelt und dass er zerstören muss, was er liebt.

Bild: Schnurr, Michael

In Sipplingen wären ihm wohl kaum solche Gedanken gekommen. Vermutlich würde ihm der Sinn am Bodensee eher nach Seelenfrieden stehen, wenn der Mond – wie am Mittwochabend – groß und rund direkt neben dem gerade für eine Million Euro renovierten Kirchturm aufgeht und das Ziffernblatt des Turmes dabei noch von den letzten Sonnenstrahlen in goldenes Licht getaucht wird.