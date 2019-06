In Sipplingen geht am heutigen Freitag, 7. Juni, eine neue Kleinkunstreihe namens „Kleine Kunscht am Freitag“ an den Start. „Hier stehen sorgfältig ausgesuchte Künstler diverser Genres aus der Region im Mittelpunkt“, kündigt die Gemeinde an. „Ein bisschen Kultur zum Wochenendstart. Immer mal freitags von 17 bis 19 Uhr. Immer in der Galerie im Bahnhof“, heißt es weiter.

Klaus Erhard Kaupp: Verfechter der Mundart

Den Anfang macht der Autor Klaus Erhard Kaupp, gebürtiger Überlinger, Autodidakt und Verfechter der Mundart. Seine grundverschiedenen Bücher verleiten laut Mitteilung mal zum Schmunzeln, machen mal nachdenklich, sind traurig und im nächsten Moment wieder satirisch. Mit einer Portion Selbstironie halte er sich und anderen den Spiegel vor. „Ich möchte die Menschen, die meine Bücher lesen, einfach nur unterhalten“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Die Idee zur „Kleinen Kunscht am Freitag“ hatte der Touristik-Förderverein Sipplingen. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tourismus in der Gemeinde zu fördern. Dazu zählt für die Vereinsmitglieder unter anderem auch, ein attraktives und vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu bieten. Die etablierte Konzertreihe Lake unplugged sowie das recht neue Angebot Kaffee und Boot, bei dem es unter anderem zu einer Schnupperfahrt auf den See geht, gehen genauso auf das Engagement des Fördervereins zurück.